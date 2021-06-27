Названы топ-3 статьи Конституции времен Зеленского: их вспоминали чаще всего

Статьями Конституции, которые чаще всего упоминались в украинских средствах массовой информации при каденции шестого президента Владимира Зеленского стали 106, 80 и 85. Речь идет о статьях о полномочиях президента и Рады, а также об ответственности нардепов за голосование.

Об этом говорится в исследовании "Центра контент-анализа", проведенного к 25-летию со дня принятия Верховной Радой основного закона. Анализ проводился на основе 100 самых популярных украинских СМИ.

Он включал телеканалы, Интернет-издания, печатную прессу и радиостанции.

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Статья 106, посвященная полномочиям президента Украины, стала самой популярной в медиа за весь период. Ее чаще всего упоминали во втором квартале 2019 сразу после инаугурации Зеленского и его указе о роспуске Верховной Рады.

Статья 80, посвященная ответственности народных депутатов за голосование и высказывания, активно фигурировала в медиапространстве в 2019 году благодаря инициативе Зеленского отменить депутатскую неприкосновенность.

Статья 85, посвященная полномочиям Верховной Рады Украины, стала популярной также благодаря Зеленскому, который пытался менять положение Конституции в части полномочий Верховной Рады.

Как отметили авторы исследования, в I и II кварталах 2021 года чаще всего упоминавшейся в украинских СМИ стала статья 10 КУ, в которой говорится, что государственным языком в Украине является украинский.

"За выбранный период в указанной выборке было зафиксировано 11 027 сообщений с упоминанием конкретных статей Конституции Украины. Из названного массива рандомно (случайным образом) было отобрано 1000 медиа-сообщений, которые были проанализированы и составили основу исследования", – сказано в сообщении.

Напомним: украинская Конституция была принята через пять лет после провозглашения независимости государства. Депутаты Верховной Рады работали над проектом без перерывов всю ночь с 27 на 28 июня 1996 года. Этому историческому событию предшествовали шесть лет работы, консультаций, дебатов и договоренностей. Ежегодно 28 июня в Украине отмечают День Конституции.

Как сообщал OBOZREVATEL, социологический опрос, который провел Киевский международный институт социологии показало, что 54,5% опрошенных украинцев не поддерживают баллотирование действующего президента Владимира Зеленского на второй срок. Поддерживают 37% респондентов.