Названы регионы с самой напряженной ситуацией с койко-местами под COVID-19

За прошедшие сутки в Украине еще 2767 больных были госпитализированы с коронавирусом или подозрением на него. Значительно меньше, 1840 пациентов выписали из медучреждений.

По состоянию на утро 12 апреля в больницах разных регионов заняты 48 416 койко-мест из 79 896, что составляет 60,6%. Об этом свидетельствуют данные портала СОТА от аппарата СНБО.

В большинстве областей продолжают фиксировать высокий уровень загруженности коек с подведенным кислородом – средний показатель 59,5%, 1590 (-12 за сутки) пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, койки с кислородом заняты так (общий койкофонд):

Херсонская область – 99,6%;

Черкасская область – 97,3%;

Закарпатская область – 97,1%;

Черниговская область – 96,6%;

Ривненская область – 94,9%;

Николаевская область – 94,6%;

Тернопольская область – 94%.

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии (общий койкофонд):

Киевская область – 96,6%;

Херсонская область – 92,9%;

Николаевская область – 92,6%;

Винницкая область – 89%;

Полтавская область – 86,8%;

Черкасская область – 85,9%;

Тернопольская область – 84,5%.

Ивано-Франковская область – 84,4%.

Больше всего госпитализаций пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких, зафиксировано в Киеве – 340 (-1), на Харьковщине – 156 (+1), Запорожье – 87 (-2), Винниччине – 80 (-6).

Статистика по регионам:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировали самый низкий суточный прирос больных COVID-19 – 7856 заражений за прошедшие сутки. По состоянию на утро 12 апреля официально подтверждено 1 861 105 случаев коронавируса.