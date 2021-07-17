Названы пути решения проблем выбросов парниковых газов в агросекторе

Агросектор является третьим по выбросам среди основных секторов экономики Украины и занимает одну из ключевых позиций в экономике Украины, обеспечивая 9% ВВП, 18% занятости субъектов хозяйствования и 6% налоговых поступлений.

Об этом говорится в презентации Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) и Центра экономического восстановления (ЦЕВ). Отмечается, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщает о 50% уменьшения выбросов СО2 от сельского хозяйства с 1990 по 2019 год. Нынешний показатель выбросов эквивалента СО2 составляет 42,5 тонн.

По результатам моделирования экспертов ЦЕВ было обнаружено, что внедрение инициатив НЭС 2030 и ряда сопутствующих стратегических документов в секторе

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сельского хозяйства будет увеличивать факторы, влияющие на выбросы парниковых газов: CO2-экв: + 1.5% / год; CO2: + 0.2% / год; CH4: + 1.0% / год; N2O: + 1.7% / год. Такие темпы роста в Базовом сценарии увеличат выбросы эквивалента СО2 в 2030 году до 52 млн тонн. (+19% к 2020 году).

Украинская ассоциация бизнеса и Центр экономического восстановления предлагают следующие инициативы для уменьшения выбросов парниковых газов в агросекторе:

Базовый сценарий. Ключевыми инициативами является завершение реформы Открытие рынка земли, модернизация мелиоративных систем на 1.2 млн га и увеличение к 2030 году объемов государственной поддержки с/х производителей.

Консервативный сценарий. Консервативный сценарий предполагает инвестиции в реализацию технологий минимальной обработки почвы на 50% пригодных земель, сократит эмиссию от обработки почвы и использование форм удобрений с медленным или контролируемым высвобождением или ингибиторов нитрификации, а также улучшение рациона кормов отрасли животноводства для уменьшения выбросов парниковых газов в СО2 эквиваленте от кишечного брожения.

Оптимистический сценарий. Сценарий предполагает внедрение инициатив в Консервативный, однако на большем масштабе в растениеводстве и лучшему (+10% к стоимости) рациону в животноводстве.

Отмечается, что финансирование обоих Сценариев в большинстве станет нагрузкой для фермеров и аграриев, так инструменты государственной поддержки для стимулирования их внедрения должны быть пересмотрены и дополнены.