Названы болезни, которые чаще всего 'убивают' украинцев

В Украине с января по май 2021 года умерло 299 964 человек. Больше всего украинцев скончалось от заболеваний системы кровообращения – 185 828.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы статистики Украины. Так, от коронавирусной инфекции умерло 33 912 пациентов, от злокачественных новообразований (рак) – 30 333.

Отмечается, что от ишемической болезни сердца умерло 129 918 человек, а от цереброваскулярных болезней (инсульта) – 35 424.

10 464 пациентов скончались от заболеваний органов дыхания. Грипп и пневмония унесли жизни 8252 украинцев. Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 10 316 пациентов.

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2710 человек умерли от инфекционных и паразитарных заболеваний, среди них туберкулез – 1264. От СПИДа умерло 983 украинцев.

Также 11 345 человек погибли не из-за болезней, а других причин:

ДТП – 1172

Утопление – 390,

Смерть на пожаре – 671

Случайное отравление – 766,

Отравление алкоголем - 881,

Суицид – 2356,

Убийство – 537

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2021 года смертность в Украине выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года в стране скончались 299 964 человек.

Позже заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха отметил, что на смертность повлияло общее падение уровня жизни и снижение внимания украинцев к собственному здоровью.