Названо количество "пьяных ДТП" и их жертв в Украине в 2020 году

За период с 1 января по 30 ноября 2020 года на дорогах Украины было зафиксировано 4118 ДТП из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщил Центр общественного здоровья в Facebook, в результате этих аварий погибли 97 человек и были травмированы 1425.

К тому же, из-за пешеходов в нетрезвом состоянии было совершено 58 ДТП, в результате которых погибли 14 человек и 32 были травмированы.

"Прежде всего, будем помнить правило: "Выпил – за руль не садись!" – отмечается в сообщении.

По статистике, в 2020 году 3327 ДТП были совершены с участием детей (156 детей в возрасте до 18 лет погибли и 3681 травмированы), из них 409 – совершены по вине детей.

"Детские автокресла способствуют снижению вероятности смерти в результате аварии примерно на 90% среди детей грудного возраста и на 54-80% среди детей раннего возраста. А светоотражающие элементы делают детей заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости. Отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения", – пояснили в Центре.

Также эксперты советуют не пользоваться мобильным за рулем и быть внимательными на дороге.

"Если водитель отвлекается хотя бы на 2 секунды для разговора по мобильному или написания сообщения, даже при скорости в 50 км/час, он проезжает вслепую 28 метров пути, в течение которых могут произойти смертельные аварии", – говорится в посте.

Facebook Центра общественного здоровья Украины

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области водитель Mercedes-Benz сбил 33-летнего велосипедиста, который погиб на месте происшествия. Виновник аварии, которым якобы оказался пьяный сын бывшего сотрудника полиции, пытался скрыться с места ДТП с телом сбитого мужчины в багажнике.