Названо кількість "п'яних ДТП" та їхніх жертв в Україні у 2020 році

За період із 1 січня до 30 листопада 2020 року на дорогах України було зафіксовано 4118 ДТП через керування автомобілем у нетверезому стані.

Як повідомив Центр громадського здоров’я в Facebook, внаслідок цих аварій загинули 97 людей і були травмовані 1425.

До того ж через пішоходів у нетверезому стані було скоєно 58 ДТП, внаслідок яких загинуло 14 людей і 32 були травмовані.

"Насамперед, пам’ятаймо правило: "Випив – за кермо не сідай!" – зазначається в повідомленні.

За статистикою, 2020 року 3327 ДТП були скоєні за участю дітей (156 дітей віком до 18 років загинуло і 3681 травмовано), з них 409 – скоєні з вини дітей.

"Дитячі автокрісла сприяють зниженню вірогідності смерті внаслідок аварії приблизно на 90% серед дітей грудного віку і на 54-80% серед дітей раннього віку. А світловідбивні елементи роблять дітей помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості. Відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху", – пояснили в Центрі.

Також експерти радять не користуватися мобільним за кермом і бути уважними на дорозі.

"Якщо водій відволікається бодай на 2 секунди для розмови по мобільному або написання повідомлення, навіть за швидкості в 50 км/годину, він проїжджає всліпу 28 метрів шляху, протягом яких можуть статися смертельні аварії", – йдеться у пості.

Facebook Центру громадського здоров’я України

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області водій Mercedes-Benz збив 33-річного велосипедиста, який загинув на місці події. Винуватець аварії, яким нібито виявився п'яний син колишнього працівника поліції, намагався втекти з місця ДТП із тілом збитого чоловіка в багажнику.