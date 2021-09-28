Названо имя погибшего на Донбассе бойца: без отца остались двое детей. Фото

На Донбассе 26 сентября погиб командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Виктор Молостов. Старшему солдату было 49 лет.

Об том "Cуспільному" сообщил глава Сахновщинской территориальной общины Владимир Суэцкий. С бойцом попрощаются 29 сентября в селе Новоалександровка Харьковской области, церемония начнется в 13:00.

Виктор Молостов служил с 2015-2016 годов после мобилизации, затем он перешел на контрактную службу. Военнослужащий погиб 26 сентября во время выполнения боевого задания. У него остались жена и двое детей.

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Напомним, что днем 26 сентября на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и еще один получил ранение. Бойцы подорвались на неизвестном устройстве. В тот день оккупанты РФ также несколько раз нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время артиллерийского обстрела со стороны врага был убит 34-летний пехотинец Валентин Чепурной.