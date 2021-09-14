Названо имя молодого бойца ВСУ, погибшего 13 сентября на Донбассе

В понедельник, 13 сентября, во время вражеского обстрела в Новоайдарском районе Луганской области пуля стрелкового оружия унесла жизнь старшего солдата Демьяна Данылива. Он служил командиром механизированного отделения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного совета. Боец родился в 1997 году, он погиб ровно через месяц после своего 24-го дня рождения.

Демьян Данылив с детства проживал в селе Рудники Стрыйского района. Соседи отзываются о земляке только положительно, вспоминают его как отзывчивого и ответственного парня.

"Руководство и депутатский корпус Львовского областного совета выражают искренние соболезнования родным и близким героя", – указано в эпитафии.

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Напомним, что в роковой день для Демьяна Данылива оккупанты обстреляли позиции наших бойцов 12 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в минувшие выходные пророссийские террористы нанесли смертельные ранения при обстреле двум бойцам украинской армии.