Названа область-лидер по интенсивности распространения COVID-19 в Украине

Николаевская область заняла первое место в Украине по интенсивности распространения коронавирусного заболевания (COVID-19).

Как сообщает "Укринформ", об этом заявил главный санитарный врач области Владимир Клочко во время совещания в ОГА. По его словам, 70% больных – в городе Николаеве.

"Наш показатель сейчас составляет 423,2 на 100 тысяч населения за последние две недели. В то же время в Запорожской области – 381, в Киеве – 233", – сказал санврач.

Каждый третий из тех, у кого подозревали коронавирус, получил положительный результат ПЦР-теста.

Уровень заболеваемости среди николаевских детей до 18 лет составляет 5,5%.

По состоянию на 11 января на Николаевщине зарегистрировано 34 545 подтвержденных случаев COVID-19, из них 293 – за последние сутки. Всего из-за коронавируса умерло 555 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николаевская область до начала апреля 2020 года была единственной без ни одного зарегистрированного случая COVID-19.

Местные власти уверяла, что они начали работу еще с января, поэтому удалось избежать болезни. К тому же, по их мнению, помогал и покровитель региона – Николай Чудотворец.

Что на самом деле происходило на Николаевщине весной, разбирался OBOZREVATEL.