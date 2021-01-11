Названо область-лідерку за інтенсивністю поширення COVID-19 в Україні

Миколаївська область посіла перше місце в Україні за інтенсивністю розповсюдження коронавірусного захворювання (COVID-19).

Як повідомляє "Укрінформ", про це заявив головний санітарний лікар області Володимир Клочко під час наради в ОДА. За його словами, 70% хворих – у місті Миколаєві.

"Наш показник наразі становить 423,2 на 100 тисяч населення за останні два тижні. Водночас в Запорізькій області – 381, у Києві – 233", – сказав санлікар.

Кожний третій з тих, у кого підозрювали коронавірус, отримав позитивний результат ПЛР-тесту.

Рівень захворюваності серед миколаївських дітей до 18 років становить 5,5%.

Станом на 11 січня на Миколаївщині зареєстровано 34 545 підтверджених випадків COVID-19, з них 293 – за останню добу. Всього через коронавірус померло 555 пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Миколаївська область до початку квітня 2020 року була єдиною без жодного зареєстрованого випадку COVID-19.

Місцева влада запевняла, що вона почала роботу ще з січня, саме тому вдалося уникнути хвороби. До того ж, на її думку, допомагав і покровитель регіону – "Микола Чудотворець".

Що насправді відбувалося на Миколаївщині навесні, розбирався OBOZREVATEL.