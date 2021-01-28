Названа болезнь, при которой в 3 раза чаще умирали от COVID-19

Ученые выяснили, что больные шизофренией с коронавирусом в три раза чаще умирали, чем больные без психических расстройств.

При этом у людей не было осложнений из-за высокого уровня сердечных заболеваний, диабета или других факторов. Об этом говорится в статье, опубликованной на JAMA Psychiatry.

Исследователи провели анализ 7348 историй болезни мужчин и женщин, которые лечились от коронавируса в больницах Нью-Йорка (США) с 3 марта по 31 мая 2020 года. Среди них у 14% была диагностирована шизофрения, расстройства настроения или тревога.

Ученые посчитали уровень смертности пациентов в течение 45 дней после положительного результата теста на COVID-19. Выяснилось, что шизофрения является самым большим фактором риска – вероятность смерти в 2,7 раза выше. При этом после 75 лет вероятность смерти увеличивается в 35,7 раза. На втором месте после шизофрении оказался мужской пол и сердечные заболевания.

Эксперты предположили, что в самой биологии шизофрении может быть что-то, что делает тех, у кого она есть, более уязвимыми для COVID-19 и других вирусных инфекций. Одно из возможных объяснений – нарушение иммунной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, израильский врач-инфекционист Галина Гольцман отметила, что ношение двух медицинских масок одновременно для защиты от COVID-19 может привести к негативным побочным эффектам.