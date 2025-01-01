Назвали местью за помощь Украине: пророссийские хакеры атаковали сайты ряда городов Франции

Пророссийская хакерская группировка NoName атаковала онлайн-страницы ряда городов Франции. Всего в течение 31 декабря от кибератак пострадали 23 сайта.

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В результате действий злоумышленников, были недоступны сайты городов Марсель и Тарб, а также департамента Верхняя Гаронна на юго-западе Франции. Об этом сообщает издание Deutsche Welle

В Марселе серверы мэрии подверглись кибератакам, в результате чего пришлось ввести в действие защитные механизмы, которые привели к тому, что сайты стали недоступны. Также хакеры атаковали сайты Нанта, Бордо, Пуатье, По, Нема, Ниццы, Анже, Гавра и Монпелье, а также департамента Ланды, Французской Полинезии и Новой Каледонии.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка NoName. Злоумышленники назвали кибернападение "местью за поддержку Украины со стороны Франции".

Стоит отметить, что хакеры NoName не впервые атакую французские ресурсы. В 2023 году они парализовали работу сайтов Национального собрания и Сената Франции. В январе того же года близкая России хакерская группа атаковала правительственные сайты Швейцарии.

Причиной своих действий NoName назвала участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Преступники блокировали доступ к страницам через DDoS-атаки, перегружая сайты большим количеством запросов.

Напомним, за масштабной кибератакой на государственные реестры Украины в конце декабря, согласно основной версии следствия, стоят спецслужбы страны-агрессора РФ. В частности, ее могли совершить хакеры, связанные с враждебной разведкой ГРУ РФ.

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