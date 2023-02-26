Назвал женой на ''Азовстали'': 20-летняя волонтер рассказала про плен любимого-защитника Мариуполя

20-летняя Екатерина Турчанова рассказала свою историю любви, начавшуюся всего за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину. Ее возлюбленный Вадим Китар с позывным "Штайнер" в составе бригады полка "Азов" защищал Мариуполь и в подвалах металлургического комбината "Азовсталь" уже назвал ее женой.

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Об этом девушка рассказала изданию ZN. До 24 февраля 2022 года она работала в театральной студии, училась в университете культуры, а Вадим изредка приезжал в Киев с Донбасса, где воевал за освобождение региона от России.

"Однажды мы встретились в кругу общих друзей. Начали общаться. Это было за месяц до полномасштабного вторжения – тогда мы стали понимать, что нравимся друг другу. Так родились и начали развиваться наши отношения", – вспоминает Екатерина.

Она говорит, что Вадим целиком был поглощен военным ремеслом, отстаивал убеждения патриотического движения, побратимы были для него не просто друзьями, но настоящей семьей. Когда произошло вторжение, он немедленно отправился выполнять боевые задачи в Мариуполь, где оставался вплоть до блокады и оккупации города.

В марте Екатерина утратила связь с Вадимом на пять дней, которые показались ей вечностью. Уже из подземных укрытий "Азовстали" он позвонил ей и сказал главные слова.

"Штайнер" мне говорит: "Кать, ты жена моя". Я говорю "В смысле?". Он уверен: "Ну вот так". Я отвечаю: "Ну тогда мое "так" тебе на украинском". Он просто пришел в мою жизнь с самым главным, что у него есть, – своим сердцем, и сказал: "Я твой. Я тебе. Я тебя люблю", – рассказывает девушка.

После выхода бойцов и сдачи в плен российским войскам, ее защитник не звонит и не пишет уже 10 месяцев. Единственное, что позволило Екатерине удостовериться, что ее молодой человек жив, это сюжет пропагандистской передачи на одном из федеральных каналов РФ.

"Хоть мне было морально тяжело его увидеть там, но все же я была счастлива, что он жив, что жива моя надежда. Больше всего мне хотелось бы вернуть его и его побратимов домой. Они заслуживают этого. Их работа, опыт в этом всем – это невероятные люди. Надо бороться за них и возвращать!" – сказала она.

В первые недели после начала большой войны Екатерина Турчанова (честно признается) впала в отчаяние, потеряла себя. Ее дом в Ирпени под Киевом был сожжен дотла оккупантами. Однако поскольку не только Вадим отправился защищать Украину, но и большинство ее друзей, она поняла, что нужно брать себя в руки и помогать.

"Я не могу называть себя волонтером, потому что для меня волонтеры – это люди, которые ездят в зону боевых действий, развозят необходимую помощь, а я сижу в относительно спокойном городе. Я работаю сама, и незнакомые люди, которые меня окружают, отправляют донаты, помогают быстро их закрывать. Незнакомые мне люди могут просто написать: "У меня есть спальник" или "Есть лишний тепловизор", "Есть термобелье". Так мы с каждого понемножку собираем посылки. За это время мы отправили огромное количество помощи просто благодаря силе социальных сетей", – пояснила Екатерина.

Сейчас она работает в милитарном комьюнити Company Group Team, которое состоит из ветеранов и действующих военнослужащих. Они выявляют актуальные потребности защитников в одежде, экипировке и других атрибутах военного снаряжения, после чего создают для них лучшее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что морской пехотинец Ростислав Приступа с позывным "Бурштын" защищал Мариуполь с первых минут вторжения, до этого он с 2016 года противостоял российской агрессии на Донбассе. После освобождения из двухмесячного плена он поделился воспоминаниями о том, что ему пришлось пережить на территории осажденного комбината.

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