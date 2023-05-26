'Навсегда в строю': в Бахмуте при эвакуации раненых погиб военный медик Владимир Ипатов. Фото

В Бахмуте во время эвакуации раненых погиб военный медик Владимир Ипатов. Теперь Герой Украины навсегда в строю.

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Об этом сообщила на странице Facebook Владислава Матюш. "Навсегда в строю... Лейтенант медицинской службы Ипатов Владимир Николаевич погиб 23 марта 2023 во время эвакуации раненых…" – говорится в сообщении.

Владимир Ипатов родился 15 мая 1980 г. в Виннице. Образование получил в 26 школе, а затем учился на отделении подготовки помощников врачей для ВСУ в Винницком медицинском колледже им. акад. Д.К. Заболотного. После этого он являлся студентом фармацевтического факультета ВНМУ им. М.И. Пирогова.

Работал в Винницком национальном медицинском университете им. М.И. Пирогова с 2012 года. Преподавал менеджмент и маркетинг в фармации, фармако-экономике, международном маркетинге, социальной фармации.

Ипатов пошел защищать наше государство от российских оккупантов после широкомасштабного вторжения добровольцем. Служил в 168-м батальоне винницкой 120-й бригады территориальной обороны. Погиб Герой 23 марта 2023 во время эвакуации раненых в Бахмуте.

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