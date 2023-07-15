Нацполиция Украины сотрудничает с Интерполом по розыску сбежавших в Европу коллаборантов: таких уже 25 человек

Украинская национальная полиция начала подавать запросы в Интерпол относительно коллаборационистов, которые покинули Украину и находятся в странах Европейского Союза. С точки зрения юридической ответственности, лица, совершившие предательство, могут быть возвращены на территорию Украины и подвергнуты судебному преследованию в соответствии с национальным законодательством.

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Об этом сообщает начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook. Согласно его утверждениям, не все коллаборанты стремятся укрыться в России; некоторые из них скрываются в Европе, представляя себя как пострадавших от войны украинцев.

"Поэтому решили достать их и там. Каждый, кто был причастен к сотрудничеству с россиянами во время оккупации, вносим в базу и даем заявку в Интерпол. Сообщаем иностранным коллегам о том, что эти люди - не "жертвы войны" или политические беженцы, которыми пытаются там выглядеть, а подозреваемые в уголовных преступлениях в Украине", – заявил он.

Болвинов отметил, что с юридической точки зрения это обоснованное основание для возвращения этих лиц на территорию Украины и их судебного преследования в соответствии с нашим законодательством.

"Вычислить их нам помогают настоящие украинцы, которые предоставляют следователям и дознавателям информацию о местонахождении беглецов-коллаборантов", – добавил он.

Интерполу передали информацию о 25 таких беглецах.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллаборанты, которые пошли на сотрудничество с врагом на временно оккупированной территории Запорожской области, прорабатывают сценарии своего бегства.

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