Нацполиция, СБУ и Офис генпрокурора расследуют преступления РФ против украинских журналистов, – Томиленко

Оккупанты должны быть наказаны за преступления против журналистов, справедливость должна быть восстановлена! Об этом шла речь во время круглого стола "Актуальное состояние расследования военных преступлений России против журналистов", прошедшего в Национальном союзе журналистов Украины с участием правоохранителей, журналистов, правозащитников, экспертов.

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"По нашему убеждению, в каждом правоохранительном ведомстве должно быть лицо высокого уровня, которое будет отвечать за расследование преступлений против работников СМИ", – отметил Сергей Томиленко.

Сегодняшний круглый стол стал очередным мероприятием в нашем сотрудничестве с Европейской Федерацией Журналистов в рамках инициативы по проведению трибунала над Путиным.

"Я благодарен заместителю главы Национальной полиции – начальнику главного следственного управления Максиму Цуцкиридзе, который принял участие в круглом столе. Он рассказал, что Нацполиция открыла 29 производств, касающихся гибели журналистов, 17 – ранения, 12 – лишение права передвижения", – отметил Томиленко.

Максим Цуцкиридзе поделился информацией о расследовании незаконного лишения свободы в Херсонской области журналиста газеты "Новый день" Олега Батурина, рассказал о расследовании ряда резонансных дел, в частности – гибели телеоператора Kyiv Live Евгения Сакуна.

Расследование преступлений против журналистов проводит Служба безопасности Украины. По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, по состоянию на 14 марта следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в 34 производствах, в которых исследуют обстоятельства гибели, получения телесных повреждений, а также незаконное лишение свободы журналистов.

Как сообщил заместитель начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженных конфликтов Офиса Генпрокурора Юрий Рудь, по состоянию на сегодняшний день правоохранители расследуют в общей сложности более 100 фактов гибели и ранений, пыток, взятия в заложники журналистов в связи с вооруженной агрессией России.

"В скоординированной работе следователей СБУ и полиции также привлекли к уголовной ответственности и уже осудили военнослужащего РФ. В приговоре суда указано, что он угрожал украинской журналистке "Радио Свобода" физической расправой. Следователи и прокуроры доказали вину", – сказал Юрий Рудь.

По мнению Томиленко, требуя наказания совершающих преступления против журналистов, НСЖУ стоит на страже не только корпоративной солидарности.

"Журналисты - представители чрезвычайно важной профессии, особенно в нынешнее военное время. Без журналистов не будет демократии, не будет национального единства во имя победы. Наш лозунг "Журналисты важны!" сейчас вычеканивается огромными усилиями, прилагаемыми медийщиками, и чрезвычайно большой ценой, которую они платят за оперативное и объективное информирование общества. Слава Украине", – отметил глава Национального союза журналистов Украины.