"Нацкорпус" сообщил о возможном штурме своего хаба силами СБУ
Служба безопасности Украины при поддержке "Альфы" планирует 10 августа осуществить штурм националистического хаба, основанного активистами "Национального Корпуса" на бывшем заводе "Атек".
Об этом сообщила пресс-служба “Национального Корпуса”.
"По нашей информации, завтра, 10 августа, силовики планируют захват молодежного националистического хаба, который находится на базе завода "Атек". К штурму решили подготовиться очень серьезно: с привлечением спецподразделения "Альфа" и сотрудников главного управления СБУ", – сказано в сообщении.
"Нацкорпус" обвиняет в атаке Офис президента и приглашает журналистов посетить хаб, чтобы убедиться в отсутствии незаконных вещей.
Также сообщается, что 10 августа в 14:00 в Киеве в пресс-центре "УНИАН" состоится брифинг, посвященный обыскам и арестам ветеранов войны и общественных активистов, прошедших 5 августа в Харькове.