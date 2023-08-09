Нацгвардия получила внедорожник Mitsubishi L200 от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Национальной гвардии Украины внедорожник Mitsubishi L200,

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Об этом сообщили представители фонда.

На сегодняшний день подразделение в составе Сил обороны выполняет задачи, направленные на отражение вооруженной агрессии на севере страны.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 190 автомобилей, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.