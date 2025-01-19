Нацакадемию сухопутных войск возглавит полковник Качур: что о нем известно

Руководителем Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове избран 40-летний полковник Роман Качур. Он получил наибольшую поддержку военных, голосовавших в приложении Армия+.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении 19 января. Ранее в этот же день он встретился с Качуром и обсудил изменения в военном образовании.

Глава государства подчеркнул: реальный опыт боевых действий должен стать основой подготовки офицеров ВСУ.

"Я говорил с полковником Качуром. У него есть видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск. Поручил ему представить обществу, что изменится в академии, провести аудит – полноценный аудит – и того, как финансируется, и того, как учатся курсанты, и того, кто работает в академии", – сказал Зеленский.

Министр обороны Рустем Умеров со своей стороны отметил: Качур – боевой офицер с большим опытом. Он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой, имеет глубокое понимание потребностей армии и видение путей реформирования военного образования.

По поручению президента глава МО подписал приказ о назначении полковника на должность руководителя академии.

Его ключевые задачи:

– проведение полного аудита работы учебного учреждения;

– введение реформ в военном образовании;

– повышение качества подготовки воинов, офицеров и сержантов.

"Особенно важно, что к этому решению были привлечены сами военнослужащие, принявшие участие в голосовании через современный цифровой инструмент Армия+. Это позволяет сделать процесс принятия решений максимально прозрачным и демократическим. Спасибо нашим защитникам за участие в голосовании!" – указал Умеров.

Ранее портал "АрміяInform" рассказывал, что Роман Качур родился в Сумской области, после школы поступил в Сумской институт ракетных войск и артиллерии им. Богдана Хмельницкого. Окончил его в 2005 году.

"Он из нового поколения украинских офицеров, из тех, кто не служил ни одного дня в советской армии", – отмечали журналисты.

С 2014-го по март 2018-го Качур был начальником артиллерии 81-й отдельной аэромобильной бригады. После этого (и до июля 2022 года) был комбригом 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

Имеет звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" и ордена Богдана Хмельницкого I, II и III степеней.

Как писал OBOZ.UA, на должность начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного претендовали пять профессиональных военных. Военнослужащие могли проголосовать за одного из кандидатов в приложении Армия+ до 17 января включительно.

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