НАТО провело в Черном море масштабную операцию "в воздухе, на воде и в киберпространстве". Фото

В Черном море войска НАТО провели масштабную военную тренировку с целью повышения совместимости сил Североатлантического альянса и союзников.

Об этом сообщается в Twitter 6-го флота ВМС США. Операция прошла по принципу многосферности, то есть в воздухе, на море, в киберпространстве с использованием кинетического и некинетического оружия и т.д. (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Участие в тренировке приняли корабли флота США – эсминец "Porter" и ракетный эсминец "Donald Cook", американский военный самолет P-8A, авиационный комплекс радиолокационного обнаружения и наведения (AWACS) и др.

"Будь то наши корабли или самолеты, мы здесь, в Черном море, поддерживаем Болгарию, Грузию, Турцию, Украину и Румынию", – говорится в сообщении.

Напомним, что эсминец "Porter" зашел в акваторию Черного моря 28 января для осуществления операций по морской безопасности в регионе.

Решение о наращивании присутствия сил Альянса в Черноморском регионе было принято на саммите НАТО в 2016 году. Наземный компонент строится вокруг новой многонациональной бригады.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Россия увеличила военное присутствие в Черном море и оккупированном Крыму, а также других регионах, что "очень внимательно" отслеживает НАТО.

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, действия РФ "вызывают большое беспокойство".