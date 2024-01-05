Наталья Могилевская рассказала о психологической поддержке детей во время войны

Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская вместе с психологами Фонда Рината Ахметова подготовила советы для переживающих войну украинцев. Это рекомендации и упражнения, которые помогут поддержать детей, чтобы они могли избавиться от страхов и снова поверить в счастливое будущее. Работают советы и со взрослыми.

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"У нас с Фондом Рината Ахметова один путь, одна надежда, одна любовь, одно стремление сделать как можно больше именно для детей", – поделилась звезда, которая не впервые приобщается к проектам Фонда по психологической поддержке детей.

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На днях Наталья призналась, что в прошлом году стала мамой, приняв в свою семью двух девушек. Все психологические упражнения, предлагаемые певицей, она практикует со своими детьми.

"Мы разработали очень полезные, реально действенные упражнения для того, чтобы помочь ребенку справиться со стрессом, настроиться на положительное. Эти упражнения очень влиятельны и для взрослых. Я сама их использую с удовольствием", – поделилась звезда.

Наталья Могилевская не впервые приобщается к проектам Фонда Рината Ахметова. В прошлом году народная артистка была гостей летнего лагеря в рамках проекта "Ринат Ахметов – Мирный отдых детям Украины", где охотно общалась и пела с детьми, участвовала в мастер-классах по антистрессовым практикам вместе с гостями лагеря.

Интересные и полезные психологические кейсы, практические советы по преодолению стресса и травме войны вы найдете по ссылке.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы помогает детям, прилагая усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет" было уже более 10 тысяч детей обнаружили новые семьи.