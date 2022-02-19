Я не знаю, какие у вас ощущения, но я историк по образованию. И я сейчас чувствую, как вокруг нас, дыша страницами, тяжело, словно молоко, сгущается История.

Именно История с прописной буквы. Та, которой в учебниках отводятся разделы, а не абзацы. Великая История, История, в которой герои еще не знают, что их ждет, но уже знают, что выбор будет прост – между Добром и Злом, между черным и белым, между светом и тьмой, без полутонов мирного времени.

Ни я, ни вы, и вообще никто в мире не знает, что будет дальше. Но все знают и все понимают, что момент решающий.

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Нас ждет большое испытание. Всех нас, без исключения. Когда История обнимает страну, никто не останется без ее внимания.

Вы все, вероятно, это чувствуете сейчас. Ознобом по коже, новостями в сети. Это дыхание истории. От ее мягких шагов разлетаются окна. Под ее взглядом судьбы крошатся, как лед.

Нас ждет темное время. Но я верю, что мы пройдем его со светом в сердце. Нам нечего бояться. Пусть это будет банально, но мы на стороне правды, света и прогресса. И мы не одни. Это важно как никогда.

История – это всегда об испытаниях. И на этот раз эта история – она о вас. О нас. Об Украине.

Мы пройдем это испытание достойно.

Хотя бы потому, что у нас выбора нет.

Сейчас действительно темные времена. Но день придет.