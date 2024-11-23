Настоящий отдых или новые вызовы: гороскоп на 23-24 ноября для всех знаков зодиака

Козероги на выходных отлично отдохнут в компании друзей. Рыбы столкнутся с новыми вызовами.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23-24 ноября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Наконец-то вы можете позволить себе остаться дома, чтобы полноценно отдохнуть. Это идеальная возможность выспаться, заняться домашними делами, которые давно ждали вашего внимания, а также насладиться просмотром любимых фильмов или наконец дочитать книгу, которую давно уже начали.

Телец

В эти выходные вас ждет множество забот, из-за которых трудно будет найти время для полноценного отдыха. Возможно, вам придется одновременно быть в нескольких местах и заниматься разными делами, которые будет невозможно отложить на потом.

Близнецы

Уединенность сейчас не лучший вариант. Найдите компанию друзей и отправляйтесь навстречу приключениям. Это может быть выезд на природу, поход в кино или даже короткая поездка в соседний город.

Рак

Вы стремитесь к уединению и спокойствию. Это отличное время для наведения порядка не только в доме, но и в собственных мыслях. Расчистите пространство, откажитесь от лишних вещей как в быту, так и в жизни. И сразу все выбрасывайте, чтобы не было соблазна вернуть тряпки в шкаф.

Лев

Большие планы на эти выходные могут не оправдаться, потому что ситуация способна неожиданно измениться. В какой-то момент вы можете откликнуться на спонтанное предложение и оказаться в новых местах и обстоятельствах, заняться необычными вещами.

Дева

Эти выходные могут принести определенные ограничения. Обстоятельства могут помешать вам насладиться запланированными приятными прогулками или встречами, и вместо этого вы будете вынуждены посвятить время скучным, но обязательным делам.

Весы

Вы отправляетесь туда, где когда-то чувствовали себя счастливо. Ностальгическое путешествие принесет вам ощущение обновления, положительные эмоции и позволит отдохнуть и восстановить силы. Пройдитесь по знакомым улицам, встретьтесь с давними друзьями, вспомните прошлое.

Скорпион

Вас могут буквально разрывать на части приглашениями с разных сторон. Вам придется выбирать из многочисленных вариантов, как провести выходные, но делайте выбор, ориентируясь на то, что вам действительно нравится.

Стрелец

Полноценный отдых вряд ли удастся, ведь кому-то очень важному будет нужна ваша поддержка. Это может быть помощь любого типа – от профессионального совета до физической помощи или даже простого разговора.

Козерог

Вас ждет отличная компания, с которой вы сможете не только отдохнуть, но и провести время с пользой. Несмотря на присутствие других людей, причем может даже в значительных количествах, вам удастся почувствовать себя спокойно и хорошо отдохнуть.

Водолей

Выходные обещают быть веселыми и полными приключений, которые могут включать даже некоторый авантюризм. Ваше желание наслаждаться жизнью будет доминировать, отодвигая на второй план все остальные темы и обязанности.

Рыбы

О полноценных выходных можно только мечтать, поскольку вы стремитесь к активности, саморазвитию и новым вызовам. Вместо того, чтобы отдыхать, вы выберете обучение, работу или другие виды деятельности, чтобы ускорить все ваши процессы.

Как сообщал OBOZ.UA, астрологиня Исита Гая предполагает, что до конца 2024 года мир столкнется со стихийными бедствиями, такими как наводнения, паводки и потенциальные землетрясения.