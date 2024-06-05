Нашли в 5 метрах от берега: в Черкасской области в водоеме утонул ребенок

В городе Смела Черкасской области в водоеме утонула 13-летняя девочка. Трагедия произошла 4 июня на реке Тясмин.

Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС Украины. Подруга девочки, заметив, что та исчезла из виду, немедленно сообщила взрослым, которые были неподалеку. Они и вызвали Службу спасения.

Водолазы ГСЧС нашли тело ребенка на расстоянии около 5 метров от берега и передали медикам.

Реанимационные меры не принесли результатов, и сотрудники экстренной медицинской помощи констатировали смерть.

С начала года на водных объектах Украины погибли 323 человека, из них 24 ребенка. Были спасены 142 человека, в том числе 9 детей.

"Родители! Не отпускайте детей одних в воду и учите их правилам безопасного поведения", – подчеркнули в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 2 июня, в Хмельницкой области произошла трагедия. В селе Сутковцы во время купания на местном водоеме утонули двое подростков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева во время купания утонул 14-летний мальчик. Трагедия произошла на озере Вербное.

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