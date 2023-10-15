Нашли дефицитную резину: Порошенко везет на фронт 320 шин для 'хаммеров'

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" после многочисленных обращений военных с фронта нашли и купили дефицитные шины для боевых машин "HMMWV", которые ранее были переданные для ВСУ Соединенные Штаты Америки.

Об этом Порошенко рассказал в своем видеоотчете.

Резина любых боевых машин на фронтовом бездорожье буквально "рвется" на куски, рассказывают военные. Если автомобиль не во что "переобуть", он просто останавливается. Потому шины – это постоянный дефицит на фронте, говорят волонтеры.

"Представьте себе, что 110 "хаммеров" с порезанными осколками или снарядами шинами стоят на ремонтных базах без резины и не могут быть использованы в боевом применении", – пояснил Порошенко.

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"Достать эти шины – очень тяжело. Особенно ребятам, которые находятся на передовой. Поэтому мы помогли найти, закупили, и уже в ближайшее время они будут на фронте. Ведь именно от этих шин зависит – вернется техника в бой или дальше будет стоять без дела. Думаю, это достаточно лаконичное объяснение, почему простые шины имеют столь большое значение для боеспособности страны", – резюмировал Порошенко.