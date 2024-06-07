'Наши устные истории – главный источник правды': в Киеве обсудили войну гражданскими глазами на западе Фонда Рината Ахметова

В книжном магазине Readeat в Киеве состоялся разговор на тему "Война глазами гражданских: Евгений Положий о книге „Финальный эпизод" и Наталья Емченко о Музее „Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова". Речь шла об освещении историй войны через разные формы: перенесение историй людей в художественные тексты, документирование и создание архивов для сохранения свидетельств для будущих поколений и исторической памяти.

О важности документирования украинцами собственных историй говорила Наталья Емченко – директор по связям с общественностью и коммуникациям System Capital Management, член наблюдательных советов Фонда Рината Ахметова, Mariupol Reborn и "Сердце Азовстали":

"Мы являемся узлами, которые еще могут погрузиться на три поколения назад и узнать историю этих поколений, и могут рассказать, сохранить свою историю, то, что сейчас с нами происходит, еще для трех поколений. Наши устные истории – это главный источник правды. Потому что большая история, большая память – это определенная интерпретация. Для меня главный смысл документирования собственных историй – это возвращение украинцами себе умения помнить и культуры коммуникативной, то есть персональной памяти".

Есть мнение о том, что литературу о войне важно создавать уже после того, как события отрефлексированы. Евгений Положий – писатель и журналист – с этим не согласен.

"Я пишу во время войны, хотя я не воевал. Например, я написал роман „Иловайск", взяв показания участников событий, военных волонтеров, гражданских. Все, о ком я писал и читавшие люди, говорили, что это очень важная книга. Если ты получаешь информацию везде, записываешь показания людей, почему это нельзя делать? Есть десятки тысяч историй людей из того же Мариуполя, которых я читал очень много, в том числе на страницах музея "Голоса Мирных". Это честные, прямые свидетельства людей о преступлениях. Поэтому я не могу понять, почему об этом нельзя писать".

Модерировала дискуссию Елена Данилина – кандидат филологических наук, доцент кафедры международной журналистики Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко, тренер образовательных программ, писательница, сказочная терапевт.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это крупнейший в мире и стране проект по объему хранения данных о войне в Украине. С 2014 года он накопил уже почти 110 тысяч живых историй, свидетельств из первых уст.

Расскажите свою историю о пережитом во время войны на портале музея civilvoicesmuseum.org или бесплатной горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.