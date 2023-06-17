'Наши люди еще покажут себя': Чубаров рассказал о партизанах в Крыму и сказал, по каким объектам в первую очередь ударят ВСУ

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что первые удары для освобождения Крыма от войск РФ могут быть нанесены защитниками Украины по логистических объектах оккупантов. Также украинские военные могут ударить по объектах Черноморского флота страны-агрессора.

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Об этом он сказал в интервью Радио Свобода в пятницу, 16 июня. Он отметил, что ВСУ нужно перекрыть коридор, который сейчас существует между захваченным полуостровом через оккупированную часть Херсонской и Запорожской областей до территории РФ.

"Первые удары мощнейшие современными ракетами или другими видами оружия (да пусть решают украинские военные) будут нанесены по мосту, по кораблям, по другим объектам Черноморского флота России", – отметил Чубаров.

По его мнению, жители Крыма всегда понимали, что освобождение полуострова – это лишь вопрос времени, а в басни российской пропаганды уже никто не верит.

Также Чубаров отметил, что на территории Крыма активизировалось партизанское движение. Патриоты Украины в Крыму "еще покажут себя", считает он.

"Активизировалось такое партизанское сопротивление. Оно еще не носит характер практических ежедневных действий, но все будет зависеть от того, как ВСУ будут подходить к Чонгару. И наши люди в Крыму еще покажут себя", – убежден Чубаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента заявили, что основной целью украинского контрнаступления является освобождение всех оккупированных Россией городов и сел, в том числе и захваченного полуострова Крым.

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