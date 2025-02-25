'Наша мотивация сильнее любых трудностей': как украинские громады уже сейчас готовятся к восстановлению

При поддержке Ассоциации городов Украины и общественной организации "Мариуполь Реборн" был начат проект "Школа восстановления громад". Его цель – качественная подготовка муниципальных команд к этапу возрождения пострадавших от войны громад.

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Программа базируется на передовом опыте послевоенного развития территорий и лучших мировых практик, помогая громадам формировать видение будущего, защищать свои интересы и реализовывать инициативы на разных уровнях.

Участники обучения прошли уже 3 модуля, посвященных построению стратегии и планированию восстановления городов, экономическому восстановлению и моделированию и сохранению людей и преодолению социальных конфликтов. Двухдневный воркшоп во Львове стал практическим продолжением третьего модуля, а также был посвящен, в частности, темам реабилитации и социальной интеграции ветеранов, а также сохранению и развитию человеческого капитала в рамках "Школы восстановления громад", говорится в сообщении пресс-службы.

Львов как пример сплоченной громады

Львов с начала полномасштабного вторжения стал гуманитарным хабом, принявшим более 150 тысяч переселенцев с временно оккупированных территорий и регионов, где продолжаются активные боевые действия. Громада города организовала эффективную помощь и стала примером сплоченности и способности адаптироваться к новым вызовам.

Первый день воркшопа состоялся на платформе "Мариуполь Реборн", где участники работали над темой аудита человеческого капитала и кадровой политики, в частности в контексте работы с ветеранами.

Своим опытом поделился Макс Стукало, ветеран и доброволец. Он отметил важность адаптации военных к гражданской жизни. Рассказал о значительных отличиях между военными и гражданскими сферами: в процедурах, коммуникациях и подходах к выполнению задач.

Макс подчеркнул: "Для эффективной социализации ветеранов необходима поддержка со стороны громады, чтобы они могли безболезненно интегрироваться в гражданское общество и найти свое место в нем".

Реабилитация и социальная интеграция

Второй день воркшопа был посвящен изучению практического опыта Львова в работе с пострадавшими от войны ветеранами и другими людьми. Участники посетили центр протезирования "Unbroken", производящий протезы для военных и гражданских лиц, а также ознакомились с деятельностью реабилитационного центра "Unbroken", где ветераны проходят лечение и реабилитацию.

Олег Билянский, руководитель национального реабилитационного центра "Несокрушимые" (Unbroken), отметил, что в центре ежедневно работает большая команда специалистов, применяющих командный подход к лечению пациентов. В настоящее время в центре каждый пациент получает комплексную помощь от 5 до 15 специалистов. Для каждого разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, учитывающая все потребности и возможности. Комплексный подход состоит в работе целой команды специалистов, сотрудничающих на одном уровне, чтобы обеспечить наилучшие результаты для каждого пациента.

"Хотели бы вы, чтобы такой специалист работал с вашей мамой?" – именно этот вопрос Олег Билянский задает каждому, кого лично нанимает для работы с ветеранами.

О важности объединения усилий в работе с пострадавшими и восстановлении инфраструктуры рассказал Александр Кобзарев, исполнительный директор фонда "Unbroken". Он отметил, что программа реабилитации во Львове является уникальным примером эффективного подхода к работе с ветеранами и людьми, нуждающимися в помощи после войны.

Пространство для рефлексии и сохранения культурного наследия

Кроме работы над муниципальными стратегиями восстановления, участники также могли уделить время рефлексии и осмыслению культурного измерения восстановления. Важной частью этого стала встреча с представителями команды "Город Марии", которые популяризируют культурное наследие Мариуполя и рассказывают о находящемся в оккупации городе.

Мария Слёта, руководитель проекта, поделилась наработками команды и отметила важность сохранения культурной идентичности даже в самые сложные времена: "Именно культурные инициативы – выставки, публичные мероприятия, акции памяти – помогают не только привлекать внимание к трагедии города, но и поддерживать связь мариупольцев с их наследием".

Проект "Школа восстановления громад" помогает муниципальным командам получать практические знания, необходимые для качественного восстановления своих городов. Ее цель – качественная подготовка муниципальных команд к этапу возрождения пострадавших от войны громад. Программа базируется на передовом опыте послевоенного развития территорий и лучших мировых практик, помогая громадам формировать видение будущего, защищать свои интересы и реализовывать инициативы на разных уровнях.

Важным моментом в этом процессе является понимание, что каждый участник должен стать голосом своей громады, отстаивая ее интересы и приобщаясь к восстановлению культурной и социальной ткани, которая является основой будущего.

"Мы не нуждаемся в жалости, ведь наша мотивация к восстановлению и развитию гораздо сильнее любых трудностей", – отметила одна из участниц воркшопа.

Напомним, "Школа восстановления громад", основанная Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь Реборн", нацелена на подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с Метинвест и SCM. Образовательными партнерами проекта являются "Метинвест" Политехника и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".