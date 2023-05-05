Уже несколько дней лежу в больнице. Позвонила по телефону давняя знакомая, поинтересовалась, как чувствую себя, и рассказала, что во время ночного обстрела Киева обломки одного из сбитых вражеских беспилотников упали во дворе ее дома.

Видео дня

Имени знакомой, а она человек известный, и, конечно, ее адреса по понятным причинам не называю. Главное, к счастью, никто не пострадал, и дом остался цел.

Быстро на место прибыли разные службы, а жители вышли во двор: сначала рассматривали место происшествия, обменивались впечатлениями от пережитого, а потом вынесли из своих жилищ столы, еду, напитки. И начали праздновать свое второе рождение. Могли ведь не выжить.

Те, кто не были до того знакомы или только вежливо здоровались, начали знакомиться, общаться – и не было во всем мире для них людей дороже, чем эти их соседи.

Разве способны преодолеть таких людей изверги, которые пишут друг на друга доносы!