'Нас просто всех разбили': пленные российские оккупанты признали большие потери в Украине. Видео

В сети опубликовали видео с допросами россиян, которых послали воевать в Украину и которые тут попали в плен к украинским военнослужащим. Оккупанты рассказывают о реальных потерях российской армии, о мощи Вооруженных сил Украины, а также звонят своим родным и призывают их выходить на митинги, чтобы остановить войну в Украине и свергнуть Путина с должности президента РФ.

Серию роликов с пленными под названием "Мама, найди своего сына" обнародовал на своем канале в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Офицер российской армии Дмитрий Колоярцев , который служит в в.ч. № 58198 в Московской области рассказал, что его подразделение якобы собрали для "учений", но потом, как оказалось, отправили в Украину воевать против мирного населения независимого государства.

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"Нашу колону насмерть всю расх**рили "Джавелинами", "Байрактарами", у них современное оружие, техника, нас просто всех разбили! Я призываю людей: не продолжайте войну, граждане РФ, выходите на митинги, перекрывайте площади, дороги, автомагистрали, заканчивайте войну, призывайте правительство все заканчивать! Гибнут мирные жители, они не должны гибнуть. Жены, дети, младенцы, старики", – сказал оккупант.

Еще один пленный россиянин тоже рассказал, что якобы его подразделение не знало, куда их отправили, руководство сказало им не задавать лишних вопросов и забрало даже телефоны.

"Нас отправили, как слепых котят к вам на территорию. За разрушенные города, смерти детей хочу попросить прощения. Хочу передать жителям России, чтобы поднимали митинги против Путина, ставили блокпосты, этого не должно быть. Пусть откроют глаза. Тут постоянно бомбежка, бомбят Харьков, Киев. Путин просто убивает мирных людей. Они просто защищают свой дом", – отметил пленник.

Третий военный звонил своей маме и просил ее собрать митинг против войны, которую начала Россия. Он просил обращаться лично к Путину и сделать все возможное, чтобы убрать его с должности президента.

"Под обманом нас ввели на территорию Украины, нашу колону разбили. Вам нужно митинговать! Всех собирай! Перекрывайте дороги, только так получится остановить войну, только так я смогу вернуться домой. Русские просто бомбят города Украины "Градами", дети женщины умирают, это нужно прекращать", – сказал он.

Геращенко напомнил, что в Украине работает горячая линия "Вернись живым из Украины". Номера телефонов: +380894201860, +380894201861, +380894201862. Электронная почта – [email protected]

"Если вы получили, подтверждение, что сын находится у нас в плену, мамы русских солдат должны добраться до Киева. После вторжения фашисткой армии Путина и закрытия воздушного пространства, это можно сделать только таким способом: добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или на такси к Польской границе; затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной; там вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут вам вашего сына", – отметил украинский чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое российских оккупантов – командир и механик-водитель БМП-3 армии РФ возрастом 36 и 29 лет – по приказу командования должны были обнаруживать в Донецкой области блокпосты и пункты дислокации ВСУ. Это было необходимо, чтобы враг смог продолжать агрессивные действия.

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