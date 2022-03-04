Пришли убивать украинцев и застряли в болоте: на Донбассе задержали российских оккупантов

Двое российских оккупантов – командир и механик-водитель БМП-3 армии РФ возрастом 36 и 29 лет – по приказу командования должны были обнаруживать в Донецкой области блокпосты и пункты дислокации ВСУ. Это было необходимо, чтобы враг смог продолжать агрессивные действия.

С этой целью оккупанты отправились из Крыма на Донбасс, однако их техника застряла в болоте в Бердянском районе Запорожской области. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.

Там захватчиков и задержали 24 февраля украинские защитники. Сейчас военнослужащие РФ находятся в плену, решается вопрос насчет сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.

По этому делу начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 110 УК Украины – совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которое привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.

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"Пришли убивать украинцев и застряли в болоте. Однако, добавить еще больше бед нашей стране указанным лицам не было суждено", – резюмировали в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины уничтожили колонну военной техники оккупантов в Липцах под Харьковом. А другие танки, убегая, увязли в болоте.

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