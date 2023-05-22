'Нас предупредили, что корабли ВМС РФ начали маневр': защитник Украины раскрыл новые детали операции на Змеином

Военнослужащий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, мастер спорта по каратэ Иван Пилипчук на псевдо "Зализняк" принимал участие во многих значительных боях и спецоперациях. Среди прочего он был одним из защитников, которые устанавливали флаг Украины на отвоеванном Змеином.

Видео дня

Иван Пилипчук раскрыл новые детали операции на Змеином. Об этом он рассказал в интервью "Суспільному".

Высадиться на Змеиный, откуда поступали противоречивые разведданные о наличии российских оккупационных войск, Зализняк вызвался добровольцем. По его словам, выходили в море украинские Силы обороны во время шторма, чтобы оставаться максимально незаметными для врага.

"Мы вышли в шторм – несколько лодок. Это была операция Главного управления разведки вместе с 53 центром Сил специальных операций. Конечно, это был скачок в неизвестность. Тогда я впервые оставил свои документы и телефон. Записал пароли от телефона и номер, кому нужно будет набрать, если я погибну", – рассказал Пилипчук.

После того, как группа добралась до скалистых берегов Змеиного Зализняк, вместе с побратимом пошли на риск подняться на самую высокую точку плотно заминированного захватчиками острова, чтобы установить государственный флаг Украины.

"Нас предупредили, что корабли ВМФ РФ начали маневр. То есть нам нужно было делать все это как можно скорее. Мы установили флаг, спустились, сели в лодку, отплыли где-то метров на 100, и по острову был нанесен просто страшный ракетный удар: ствол дыма и огня достигал 25-30 метров. Удар россияне нанесли, как только увидели наше знамя", – вспомнил Пилипчук.

Во время других боев он получил ранения в результате вражеского артобстрела, но даже после этого продолжал выполнять боевые задания.

Пилипчук уверен в победе Украины. После реабилитации он твердо намерен вернуться к защите своего государства.

"Я хотел бы, чтобы мы нанесли России тяжелую рану, которая не будет заживать в течение сотен лет. Я хотел бы, чтобы Россия как государство перестала существовать в своих географических границах. Я хотел бы, чтобы Украина стала сверхпрочным форпостом Европы", – заявил защитник. Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: купанты сбежали из Змеиного 30 июня 2022 года после серии мощных украинских ударов. В РФ назвали побег "шагом доброй воли". 7 июля на освобожденном Змеином украинские воины подняли флаг Украины.

Воины ССО разминировали Змеиный и оставили его до того, как оккупанты нанесли по нему ракетный удар. Подтверждено уничтожение около 30 единиц российской техники, также обнаружена заброшенная амуниция захватчиков.

Об уходе острова рассказал капитан ВСУ Мирослав Гай. По его словам, украинская спецоперация на Змеином шокировала оккупантов – в результате они вынуждены были сделать "жест доброй воли".