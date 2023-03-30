''Нас не остановить'': украинские патриоты бросили вызов оккупантам в Крыму, устроив смелые акции. Фото

Украинские патриоты во временно захваченном Россией Крыму в очередной раз устроили смелую акцию против оккупации. С помощью граффити и ленточек захватчикам напомнили, что они на украинской земле ненадолго.

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Инициаторы акции – активисты движения гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая Лента". В Telegram-канале проекта опубликовали фото акций из разных городов украинского полуострова.

Проукраинские открытки, графики и желтые ленты, символизирующие сопротивление на захваченных государством-агрессором территориях, появились в Ялте, Евпатории и Симферополе.

"Наши активисты запустили интересную акцию в общественном транспорте, где рисуют украинские граффити в автобусах и троллейбусах", – говорится в сообщении.

В "Желтой Ленте" также сообщили, что оккупанты усилили репрессии против украинских патриотов в Крыму и приказали фиксировать всех, кто покупает желтые и синие краски. В то же время активисты движения подчеркнули, что российским захватчикам их не остановить.

"Движение "Желтая Лента" работает уже почти год. Более 17 000 активистов присоединились к нам на всех временно оккупированных территориях и эта цифра увеличивается ежедневно", – написали патриоты.

Ранее в Генштабе ВСУ также сообщили, что российские оккупанты усилили террор местного населения в Крыму. В частности, в некоторых населенных пунктах полуострова россияне ужесточили "фильтрационные" меры.

Там отметили, что захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека.

В то же время, на оккупированном полуострове усиливается движение сопротивления. Активисты все чаще устраивают там смелые проукраинские акции. На улицах Севастополя и других городов постоянно появляются плакаты активистов и желтые ленты – символ мирного протеста против российских захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес заявил, что освобождение Крыма от российской оккупационной армии может оказаться решающей частью войны России против Украины. Однако для успешной деоккупации полуострова необходимо, чтобы международные партнеры, в частности, США, открыто заявили, что хотят победы Украины.

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