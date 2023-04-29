'Нас мотивирует вера в победу': Порошенко передал военным комплексы 'Poseidon' и мобильные центры управления

Пятый президент Украины и глава парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко передал военным пять комплексов БПЛА "Poseidon" и мобильные центры управления. Это – 15 беспилотников и специально оборудованные кунги на базе грузовиков DAF.

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Об этом сообщается на сайте политической силы. Сумма этой партии техники превышает 75 миллионов гривен.

"Таким образом создаются уникальные возможности для пилотов, операторов, артиллеристов, разведчиков, командиров. Взаимодействие через систему защищенной связи с пунктами артиллерии позволяет делать боевое применение артиллерии максимально эффективным", – заметил Порошенко.

В учебном центре, который готовит операторов беспилотников, закончился курс подготовки и комплексы отправляются в бригады вместе с обученными людьми. Здесь летают на разных беспилотниках, однако по словам военных Poseidon – "птичка" по-настоящему крутая, а мобильные комплексы обеспечивают быстрое передвижение.

Отмечается, что один из украинских защитников сразу оценил преимущества мобильного центра управления. По его словам, очень удобно, когда есть место, куда их можно сложить и спокойно переехать с точки на точку.

"Нас мотивирует вера в победу и вера в наше контрнаступление. Вооруженные Силы, созданные с 2014 года, имеют очевидное преимущество – и тактическое, и стратегическое, и оперативное над россиянами, которые базируются на стандартах советской армии. А мотивация украинских воинов, защищающих собственные семьи, собственный народ, собственную землю, просто несопоставима с мотивацией российских чмобиков, вагнеровцев и других извергов и бандитов", – сказал Порошенко.