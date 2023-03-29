Народная ли война? Или просто цифры

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Пришла социология по миграции и намерениям украинских беженцев возвращаться. Есть реальные проблемы, которые пока не осознают в системе власти.

Но есть и интересные результаты по "сопутствующему" вопросу. Спросили у людей – помогаете ли ВСУ? Точнее помогаете ли последние 3 месяца – ведь экономика реально подсела.

Так вот, НЕ помогают только 18,2% опрошенных.

То есть более 80% населения в меру возможностей донатили на различные цели, начиная от вкусняшек солдатам, заканчивая сбор средств на покупку вооружений (и такое волонтёры делают). Вот раскладка по суммам:

16% скидывались от 1 до 2 долларов в эквиваленте

11% от 2 до 5

8% от 5 до 8

10% от 8 до 12

9% от 12 до 25

остальные – больше.

Цифры небольшие? Хм. А теперь подумайте. Даже если (с учётом миграции) в стране осталось около 22-23 млн человек старше 18. Донатит не менее 17 млн. И даже если это по 1 доллару, то имеем 17 млн долларов. В реальности в разы больше (смотрите разбивку по суммам).

Наглядный пример оценки происходящего и краха мифа "один народ, братская россия".