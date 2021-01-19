Донбасс погубила зависимость от России. Ее здесь воспитывали долго, преданно, с воодушевлением. Все годы независимости Украины Донбасс влюбляли в Россию. В больницах врачи рекламировали "кремлевские таблетки от всего" и вздыхали – "вот вам бы в российскую больницу, что здесь в Украине могут".

Чиновники вздыхали "вот в России, там же Москва все дает, а что нам Киев дал, он все забирает". В магазинах обнадеживали "это же производство России, вы же знаете, какая у них оборонка, вот и стиралка из оборонки".

Ну, еще здесь лелеяли СССР. "Одноклассники" и "ВКонтакте", где паслись все компьютерооснащенные жители Донбасса тысячные "классы" набирали "помнишь, как мы все вытирали попу лопухом".

Информационное пространство Луганской и Донецкой областей были заточены на Россию. И, казалось бы, современные молодые журналисты должны были стремиться к европейской модели подачи информации, но, нет, здесь упрямо копировали раша-тв, российские ток-шоу, российские темы.

Донбасс плотно сидел на информационной российской игле. Он был зависим от нее. Российские новости. Погода "у нас, как в Ростове и Москве", Новый год дважды — с РФ, и по-украински. Сериалы о хороших русских олигархах, о справедливых российских судьях, о российской милиции, которая с народом.

И вроде бы вывески на украинской мове, и вроде бы росло количество украиномовных классов в школах и осознание "украинский-государственный, как иначе", и вроде бы понимали, что Россия она чужая нам, но вот круглогодичное, непрерывное "ах, а вот в России" делало свое черное дело.

Близость к границе. Доступность и не защищенность украинского медиа-информационного пространства от российского продукта дали возможность информационному террористу создать нужный ему симулякр. И критическое большинство жителей Донбасса свято верили, что Россия — это страна, где все для людей, где технологии превосходят "омериковские", где "сильнейшее и современнейшее в мире оружие", где "кремлевские таблетки от всего", где все бесплатно, вкусно, ГОСТы, "как в СССР".

Симулякр-миф "Россия — это СССР", до сих пор живет в сознании критического большинства жителей Украины, как и симулякр "Россия-богатая, технологическая страна". В создание мира иллюзий РФ вложила много денег. Круглосуточная пропаганда создавала миф "мы живем хорошо, все нас бояться, все вокруг живут плохо". И, вот вдумайтесь, современная пропаганда, это все то же СССР: внешний враг наступает, русский человек и его моральные устои в опасности, мы завоюем весь мир, иначе он завоюет нас, бедность — это хорошо, богатство — это плохо. Все те же постулаты СССР. А еще обыдлячивание народа, деградация образования. Три кита: жрать, ржать, убивать. А еще –зависть, насилие и тихушничество.

Российская пропаганда, это хорошо вдолбленная в головы рожденных в СССР советская пропаганда. И все вот эти советские постулаты, жажда крови, зависть, алчность, ненависть, они ложились в уже подготовленную землю. Пропаганда дает ростки только там, где для нее подходящая почва.

На начало войны Россия подавила Донбасс информационно. И чем больше на телеканалах РФ было агрессии в сторону Майдана, "свидомитов", "майдаунов", "нациков" тем больше там хвалили и сочувствовали "нормальным русскоговорящим украинцам", оказавшимся "пленниками нациков", а еще больше там было поддержки "рабоче-крестьянского класса Донбасса" — "они там работают, в Киев скачет".

Зависимость от РФ (не финансовая, а информационная и ментальная) на Донбассе была огромная. Люди, которые или никогда не были в РФ после развала СССР, или были в Москве именно в эпоху СССР попросту обожествляли РФ.

Добавляли масла в огонь и те свердловчане, которые в 90-е выехали в РФ и устроили себе там вполне безбедную жизнь. Они, правда, пропустили момент расцвета Донбасса, и вещали нам о том, как хорошо жить на России, и "если бедный и угробленный украми Донбасс станет частью РФ, то" … О том, что на Росси закрыты шахты, а многие города Донбасса расцвели и стали промышленными гигантами, где успешно жили и работали не бедные люди, выехавшие даже представить себе не могли.

"Пожить по-русски" — это стало идеей фикс для критического большинства жителей Донбасса. Но, как это, каждый представлял по-своему. Не знал. Не видел. А представлял. То есть строить "русский мир" на Донбассе люди взялись исключительно по личному представлению, личной мечте и кино-картинке из российских сериалов.

"Русский мир", который строили донбасяне используя виртуальную картинку из телевизора, личную мечту, беря в пример киногероев для создания образа честного мента и справедливого чиновника. Никто из строителей донбасянских "новороссий" не представлял и не имел личного опыта "пожить по-русски". Все они хотели тот идеальный мир России, который они придумали себе или им создала пропаганда.

Информационные технологии, мир информации, это круто. Но, там, где одни используют информацию себе во благо, вторые, начинают верить, что Д’Артаньян существовал в природе, совмещая в своем мире иллюзий актера и его роль.

Так же были совмещены и мифы о России с картинкой, "как хорошо было в СССР". И многие из строителей "новороссий" реально верили в то, что вернутся в свои 18-ть лет, когда все будут равно нищими, и будет власть доноса, лагеря, страха и расстрела.

Идеализация шла не только РФ, но и политики Кремля (убивать это хорошо, освобождать русские земли, это хорошо, убивать укро-нациков, это хорошо), идеализация шла и в персоналиях. Путин-идеальный Сталин. Русский человек — образец морали и чистоты.

Поэтому для многих донбасян приход в наши города русских "освободителей" был праздником. В русских солдатах и добровольцах, пришедших "освобождать Донбасс", и даже в российских казаках, кадыровцах, видели исключительно идеал чести, доблести, души, морали и достоинства. Русских военных не боялись. Их боготворили. Именно поэтому погибло так много гражданских. От доверия. Они впускали россиян в дома и те вырезали хозяев, занимая эти самые дома. Женщины улыбались русским солдатам и их насиловали и похищали русские солдаты.

Украинскую форму боялись, украинского флага боялись. А вот триколорадки внушали безопасность и доверие. Осознание, что из РФ на Донбасс пришла куча подонков, маньяков, педофилов, насильников и просто гастарбайтеров, мародеров, к жителям ОРДЛО пришло не сразу.

О том, кто такие русские "освободители" тихо заговорили на 3-й год войны. О том, какая на России разруха в ОРДЛО заговорили на 5-й год войны. О том, что Россия страна не бензоколонка, а бояроделка, где все технологии "мы сделали тебя, Илон Маск", это технологии бульбулятора, скотча и изоленты, здесь заговорили на 7-й год войны.

Вы представляете уровень зависимости и доверия критического большинства жителей ОРДЛО перед РФ, если им понадобилось 7 лет войны, чтобы не прозреть, а начать задавать вопросы. А вот зависимость от РФ в ОРДЛО продолжают навязывать. Это и флаги РФ по всему ОРДЛО, и российские паспорта, и "государственный" русский язык, и единственная вера-православие Московского патриархата, и празднование Дня РФ в ОРДЛО, и постоянные мероприятия "с Россией в сердце", и информационный поток обещаний "вот-вот возьмут к себе", и "история" ОРДЛО "Донбасс — земля донских казаков", и тысяча симулякров, которые по доброте своей душевной, бесплатно и за деньги, здесь плетут в школах, на тв, в газетах и в соцсетях.

ОРДЛО продолжает культивировать и обожествлять РФ, Путина и Кремль. И это обожествление уже больше походит на лобызание грязного российского сапога, который стоит на донбасском горле, и уже просто напоминает клоунаду, где ряженые "кадеты" и столбовые дворяне в портках, целуют лик Сталина, царя Николая и Путина, которые теперь современные Маркс, Энгельс и Ленин.

Если честно, то я даже не знала, чем разбить вот это бронебойное стекло в мозгу земляков, которые, как крысы за дудочкой Нильса, бегут в "богатую Россию". Но, тут вмешался коронавирус.

Естественно в ОРДЛО сразу же вальяжно заулыбались, так как российская пропаганда тут же выдала на-гора важное и нужное "коронавирус только для гей-европы, скрепные православные им не болеют, на России его нет". Но, потом что-то пошло не так, и РФ закрыла границы от ОРДЛО на карантин. А потом и РФ, и ОРДЛО накрыло волной смертей. Диагноз и причину смерти "коронавирус" там не пишут, чтобы не нагнетать, не терять лицо и пропаганду. Но, люди умирают без лекарств, без помощи, в ужасных условиях.

А еще в ОРДЛО много онкологических болезней. И донбасяне, полечившись "бесплатной" медицине ОРДЛО. Едут в больницы России, где "лучшие в мире технологии". Потом, уже отчаявшись, они едут в Харьков и …и слышат приговор "после такого не профессионального лечения, мы бессильны". Но, снова -таки, никто из них, потерявших своих родных, не говорит "нас залечили на России", они говорят "умер в Украине".

Доверие к РФ в ОРДЛО все еще безгранично. Почти 2 коронавируса и пандемии и вот, первые робкие возгласы из ОРДЛО в стороны РФ "а король-то голый". В ОРДЛО обсмеяли пропагандистскую информацию о том, что медицинские технологии РФ позволят ставить диагноз "коронавирус" по мобильному приложению без посещения больницы и сдачи теста.

"Ага, и химический анализ мочи можно будет сделать пописяв на камеру телефона", — шутят в ОРДЛО, — "Да, это правда, и через три минуты на утюг приходит флюорография и расшифровка анализов".

Кстати, без восторга в ОРДЛО встретили и информацию о том, что их будут прививать российском вакциной "Спутник". Доверие к ней в ОРДЛО минимальное.

Что ж, может хоть так. Хоть так, через личный контакт, личные потери, личное соприкосновение они поймут, что жили в симулякре "Россия", в мифе "богатая", в сказке "для людей", в реальности война. Но, похоже, для полного осознания причин и следствий войны, роли РФ в этой войне и их жизни, как и до полного уничтожения преклонения донбасян перед всем российским, здесь необходимо 100 лет одиночества.

Нам стоит подумать о том, чтобы усилить войну на информационном фронте. И самым действенным на сей час для связи с мозгом донбасян будет кино. Легкое и веселое кино про них, верящих во все российские сказки. Но, здесь есть одно, но, тогда в сказки и киногероев может перестать верить и мирная часть Украины.

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