Нардепы предложили амнистию ко Дню независимости: кто может выйти на свободу

Алексей Титофф Общество 15:06, 23.03.2021 Обновлено: 15:31, 23.03.2021

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому хотят амнистировать заключенных по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Согласно проекту закона № 5249-1 "Об амнистии по случаю 30-й годовщины независимости Украины", на свободу предложено отпустить несовершеннолетних и женщин.

Также под амнистию могут попасть:

  • Мужчины, имеющих детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов.

  • Лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп.

  • Больные туберкулезом, онкологическими заболеваниями.

  • Лица, достигших пенсионного возраста.

  • Участники боевых действий, лиц, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО и прочее.

При применении амнистии будут учитываться такие критерии:

  • Незначительная общественная опасность деяний, которое совершило лицо.

  • Объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и прочее.), что существенно снижают опасность лиц.

  • Значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.

В законопроекте отмечено, что амнистия не будет применяться к лицам, которые совершили тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления, а также лица, совершившие уголовные преступления с использованием служебного положения (коррупционные уголовные правонарушения).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине рассказали, кто из жителей ОРДЛО не попадет под амнистию.

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