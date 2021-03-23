Нардепи запропонували амністію до Дня незалежності: хто може вийти на свободу
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким хочуть амністувати ув'язнених з нагоди 30-ї річниці незалежності України.
Згідно проєкту закону № 5249-1 "Про амністію з нагоди 30-ї річниці незалежності України", на свободу запропоновано відпустити неповнолітніх і жінок.
Також під амністію можуть потрапити:
Чоловіки, які мають дітей віком до 16 років або дітей-інвалідів.
Особи з інвалідністю першої, другої і третьої груп.
Хворі на туберкульоз, онкологічні захворювання.
Особи, які досягли пенсійного віку.
Учасники бойових дій, осіб, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в АТО тощо.
При застосуванні амністії будуть враховуватися такі критерії:
Незначна суспільна небезпека діянь, які вчинила особа.
Об'єктивні чинники (важка хвороба, похилий вік та інше.), що істотно знижують небезпечність осіб.
Значний термін відбутого засудженими особами покарання на момент проголошення амністії.
У законопроєкті зазначено, що амністія не застосовується до осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі кримінальні злочини, а також особи, які вчинили кримінальні злочини з використанням службового становища (корупційні кримінальні правопорушення).
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кабміні розповіли, хто з жителів ОРДЛО не потрапить під амністію.