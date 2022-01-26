Нардепы планируют ослабить защиту журналистов и отменить редакционные удостоверения – Томиленко о законопроекте 6443

На фоне крайне недостаточной защиты прав журналистов, большой физической агрессии против работников СМИ, безнаказанности за нападения на медийщиков, в парламенте предлагают "усовершенствовать защиту журналистов", отменив вес редакционных удостоверений. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал народных избранников пересмотреть новый законопроект.

Об этом заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Законопроектом "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по усовершенствованию защиты журналистской деятельности" (6443 от 17.12.2021) предусмотрено исключение из примечания к статьям Уголовного кодекса нормы об удостоверении журналистского статуса редакциями СМИ или НСЖУ. Соответственно, авторы законопроекта предлагают профессионалам гражданина, систематически собирающего, получающего, создающего, распространяющего, хранящего и использующего информацию с целью "ее распространения на неопределенный круг лиц через печатные средства массовой информации, телерадиоорганизации, информационные агентства, сеть Интернет". То есть, каждый из нас "журналист", – отметил Томиленко.

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Он подчеркнул, что следствием возможного решения нардепов на практике станет усложнение идентификации журналистов в случае их обращений из-за нарушения своих прав.

"Кроме проблем с защитой правоохранителями журналистов - жертв атак, на местах органы власти будут легко препятствовать журналистам в доступе к информации, доступе на мероприятия, ведь удостоверения для них не будут иметь вес. И всегда можно сослаться на необходимость выяснить, систематически ли гражданин" собирает информацию", – написал глава НСЖУ.

Национальный союз журналистов Украины призвал народных депутатов не ослаблять защиту работников СМИ. А с законодательными инициативами в сфере свободы слова выступать после широких общественных обсуждений.

"Ничего для журналистов без привлечения журналистов!", – призвал Сергей Томиленко.

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