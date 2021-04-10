Нардеп-миллионер Фельдман устроил "форсаж" на дороге и заявил, что "воспитывал хама". Видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", миллионер Александр Фельдман создавал аварийную ситуацию на дороге в Харькове.

Инцидент произошел на улице Белой Акации. Видео опасных маневров народного избранника опубликовал Telegram-канал "Труха". В комментарии местному изданию Newsroom он пояснил, что таким образом "воспитывал хама" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Опасные маневры нардепа Фельдмана.

На кадрах видно, как водитель внедорожника Range Rover поворачивает то вправо, то влево перед другим автомобилем, а также подрезает его и притормаживает.

Когда машины поравнялись, то стало известно, что за рулем Range Rover был Фельдман. Водители обменялись взаимными оскорблениями.

Оба водителя обменялись оскорблениями.

В комментарии изданию нардеп пояснил, что он так вел себя на дороге из-за другого водителя.

"Это я хама воспитывал. Он перекрывал дорогу людям, не давал проехать, хамил всем. Он на перекрестке начал хамить, выезжал за полосу. Я его поставил просто на место", – сказал миллионер.

Инцидент произошел на улице Белой Акации. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что нардеп от партии "Слуга народа" Николай Задорожний спровоцировал аварию на автодороге недалеко от города Обухов Киевской области.

Депутат не справился с управлением автомобилем, вследствие чего его Mitsubishi столкнулся с Ford, который ехал впереди в попутном направлении. Оба водителя получили травмы, им оказали медицинскую помощь на месте.