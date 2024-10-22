Нардеп Федиенко будет судиться с Безуглой: кто станет его адвокатом и почему разгорелся скандал

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, возглавляющий подкомитет по цифровой и смарт-инфраструктуре, электронным коммуникациям, кибербезопасности и киберзащите, подал в суд на депутата Марианну Безуглу из-за клеветы. Конфликт разгорелся после того, как Безугла обвинила его в коррупции и лоббизме.

Видео дня

В своем сообщении 15 октября в Facebook Безугла заявила, что Федиенко якобы причастен к лоббистским и коррупционным схемам. По ее словам, эти незаконные схемы касаются вопросов киберпространства и связи.

"Александр Федиенко использует созданный подкомитет в Комитете нацбезопасности как инструмент административного влияния для продвижения собственных интересов", – писала Марианна Безугла.

После чего 16 октября Александр Федиенко объявил, что подаст в суд для защиты своей чести и достоинства, поскольку считает обвинения Марьяны Безуглой безосновательными. Он отметил, что долгое время игнорировал нападки, но решил действовать, поскольку обвинения в коррупции перешли все границы.

Политик заявил, что будет первым, кто обратится в суд для защиты своей репутации от того, что он назвал "орально-вербальной диареей" Безуглой.

Федиенко также подчеркнул, что поведение его коллеги несовместимо с этикой народного депутата, из-за чего он намерен обратиться в регламентный комитет. Кроме того, он отметил, что подобные действия во время войны с Россией подрывают доверие к государственным институтам и являются прямым вмешательством в деятельность должностного лица.

Нардеп подчеркнул, что эта клевета касается не только его лично, но и его близких, фракции, профильного комитета и военных, участвующих в заседаниях.

"Суд так суд", – ответила Безугла.

Народный депутат считает, что распространение негативной информации подрывает его репутацию как гражданина и парламентария, может нанести ущерб его деловой репутации и нарушает его право на честь и достоинство.

"Процессы будут публичными, длительными и интересными, ну а фамилия моего адвоката вас приятно удивит", – заявил Федиенко.

Впоследствии стало известно, что представлять интересы народного депутата Александра Федиенко по делу против Марьяны Безуглой будет адвокат Алексей Шевчук. Об этом он сообщил в Facebook.

"Официально сообщаю, что мной, адвокатом Алексеем Шевчуком, принята защита народного депутата Александра Федиенко по делу против Марьяны Безуглой.

Сообщаю, что ровно 30 мин назад регламентный комитет Верховной Рады Украины получил жалобу за ненадлежащее поведение нардепки Безуглой.

Кроме того, процесс по защите чести, достоинства и репутации Федиенко будет содержать много этапов, ведь простое сообщение Безуглой в фб балансировало на грани уголовно наказуемых деяний", – написал Шевчук.

Напомним, что 21 октября в соцсетях распространили видео, как депутат Верховной Рады Марианна Безугла столкнулась с хейтом со стороны толпы, когда вышла пообщаться с народом. Люди встретили ее криками "Позор!".

Ранее сообщалось, что народная депутат Марьяна Безуглая решением монобольшинства Верховной Рады в четверг, 19 сентября, была уволена с должности заместителя председателя комитета по вопросам обороны и с должности члена комитета. "За" проголосовали 252 нардепа.

В июле она вышла из фракции "Слуги народа" по собственному заявлению, заявив, что "не понимает" приоритеты коллег из парламентского комитета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!