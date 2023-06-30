Нардеп Алексеев об обысках СБУ и ДБР: это исключительно политический заказ

Нардеп от "Европейской Солидарности" Сергей Алексеев и его адвокат Евгений Солодко прокомментировали обыски СБУ и ДБР в доме нардепа, которые проводились в половине первого ночи.

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Как отмечает "5 канал", политик считает действия правоохранителей политическими.

"Провели обыски и изъяли мои паспорта. Это исключительно политический заказ, потому что дела там никакого нет и вообще быть не может. Это связано с адвокатской деятельностью фирмы, которую я основал. Никаких доказательств нет вообще", – сказал Алексеев.

Следственные действия дома у депутата завершились только к утру, около 7 часов. После обысков ему вручили вызов на допрос.

Со своей стороны адвокат нардепа Солодко отметил, что правоохранители пришли "с якобы безотлагательным обыском" и заявили, что стремятся "защитить ценные вещи, которые могут быть повреждены".

По словам адвоката, правоохранители сначала говорили о "неправомерной выгоде", а впоследствии уже о "мошенничестве".

"То неправомерная ли выгода, или мошенничество?" – удивлялся адвокат.

Он также отметил, что об обыске правоохранители не предупреждали и вошли с черного входа.

"Вот именно с этого и началось. Очень странные понятия. Будто личности их установлены, но документов их никто не видел. Постоянно крутилась какая-то куча неизвестных лиц... Интересовали исключительно деньги. И когда начали разбираться, то четко предъявить какую-то народную претензию депутату Алексееву и адвокату Доручай, несмотря на то, что остановлено свидетельство, так и не смогли", – отметил адвокат нардепа.