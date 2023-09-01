Нанесли ущерб на полмиллиона: жители Полтавщины и Черниговщины воровали нефть из трубопровода. Фото и видео

Правоохранители разоблачили группу преступников, которые воровали нефть из трубопровода в Черниговской области и перепродавали ее нефтебазам и другим коммерческим структурам. Таким образом злоумышленники нанесли ущерб на полмиллиона.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Создали преступную группировку двое ранее судимых за аналогичные преступления уроженцы города Лубны.

В качестве подельников они привлекли бывших работников правоохранительных органов и жителей Полтавской и Черниговской областей.

Фигуранты осуществляли забор нефти капельным способом, фактически не фиксирующим падение давления в трубопроводе.

Чтобы скрыть следы, после каждой кражи злоумышленники организовывали вывоз почвы с места совершения преступления. От места "врезки" они проложили под землей отвод общей протяженностью около 5 км, а с противоположной стороны установили резервуар для накопления похищенного углеводного сырья.

За один раз злоумышленники похищали до 12 кубометров сырья, которое в дальнейшем сбывали нефтебазам и различным коммерческим структурам и в результате получали более 500 тыс. грн прибыли.

Правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам преступной группировки по ч. 4 ст. 185 (Кража) и ч. 2 ст. 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. Задержанных фигурантов поместили в ИВС города Полтавы.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении бывшему чиновнику Киевской таможни. Имея доступ на склады ведомства, он за два года похитил товаров более чем на 40 млн гривен.

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