"Намастити п’яти салом": что означает колоритный украинский фразеологизм
Фразеологизмы создают более выразительные и яркие образы, поэтому они являются важными элементами, придающими языку богатства и глубины. Большинство фразеологизмов возникли на основе культурных и исторических аспектов, поэтому употребление таких выражений позволяет сохранить и передать часть культурного наследия.
Например, мало кто знает значение любопытного выражения "намастити п’яти салом". Фразеологизм имеет несколько синонимов, которые передают схожее значение. OBOZ.UA рассказывает о значении этого интересного выражения.
Происхождение этого фразеологизма достаточно просто и логично. Представьте себе ситуацию: человек хочет быстро скрыться из какого-то места. Чтобы ноги скользили быстрее и легче, он условно говоря, "мажет" их салом.
Поэтому "мазати п’яти салом" (редко смальцем, лоем и т.п.) имеет несколько значений:
- готовиться к бегству или убегать;
- отступать от чего-то заранее задуманного, решенного;
- бояться.
Синонимы к фразеологизму "мазать пяти салом":
- накивати п’ятами;
- змотувати вудки;
- дати тягу;
- дати драла;
- дати драпака;
- пуститися в біга;
- дременути навтьоки;
- кинутися навтікача.
Примеры употребления:
Що ж нам робити?. намастити п'яти салом, поки не заскочив наш шановний професор? (Ю. Смолич)
Вже останні [фашисти], котрі найдужче п'яти підмазували,— заскочили в хату (Ю. Бедзик)
Не фортунить. Видко, треба мастити п'яти,— підповз до нього Северин. — Почекаємо ще трохи (М. Стельмах)
А чого нам боятися окупантів! Ми дома, нехай вони бояться, бо не сьогодні-завтра, а доведеться п'яти салом намазувати (П. Панч).
Кстати, популярное выражение "два сапога пара" – типичная языковая калька, возникшая вследствие дословного перевода русской поговорки. Так говорят о людях, схожих по характеру, манерам, взглядам, поведению или образу жизни. Как перевести этот фразеологизм на украинский – читайте в материале.
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