Наладили поставки: СБУ разоблачила руководство химзавода в Черкассах на сотрудничестве с Россией. Фото

Химическое предприятие в Черкассах продолжало торговлю с Российской Федерацией даже после полномасштабного вторжения. Сотрудники оптом поставляли украинские удобрения и минералы для аграрной отрасли государства-агрессора.

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Их разоблачила Служба безопасности при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. В СБУ отметили, что в преступной деятельности подозревается руководство завода.

В течение 2022-2024 годов дельцы нелегально переправили в РФ продукции на сумму 1,8 млн долларов.

Чтобы организовать поставки агрессору, фигуранты использовали аффилированную компанию на Ближнем Востоке. Продукцию черкасского производителя сначала получал ближневосточный "посредник", а оттуда Россия осуществляла реэкспорт.

Среди ключевых российских заказчиков были одни из крупнейших компаний агропромышленного комплекса страны-агрессора: "Щелково Агрохим" и "Альтерит".

С начала большой войны украинский завод продал россиянам более 216 тонн химпродукции.

"Для обсуждения нелегальных поставок и продления подпольного бизнеса организаторы использовали анонимные чаты в мессенджерах и электронную почту", – установили в СБУ.

Правоохранители провели обыски и выявили документацию, мобильные телефоны и компьютеры с поличным.

Руководителю черкасской компании объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников схемы. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA, ранее контрразведка и следователи СБУ задержали в Киеве агента военной разведки страны-агрессора РФ. Им оказался местный адвокат, вербовавший для спецслужбы противника новых наемников, а также защищавший в судах уже разоблаченных приспешников врага.

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