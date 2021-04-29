Накануне Пасхи социально незащищенные киевляне получили продуктовые наборы от Фонда Порошенко и волонтеров

Председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения Киевсовета Марина Порошенко вместе с единомышленниками передала жителям столичного Лесного массива продуктовые наборы.

Это стало возможным благодаря усилиям Фонда Порошенко, ОО "Дело общин", волонтеров и всех, кто приобщился к сбору средств, сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

Пенсионерки Деснянского района, которые получили наборы, говорят – не ожидали такого внимания: "нам уже и веселее стало, правда. Мы знаем, что о нас кто-то думает, заботится и нам есть, к кому обратиться". Люди отметили, что сейчас, во время пандемии и карантина, такая поддержка особенно ценна.

"Уже стало доброй традицией в семье "Европейской Солидарности" помогать тем, кому непросто пережить трудные времена", – говорит Марина Порошенко.

"Этот набор с большой заботой и любовью для вас собирали волонтеры. Среди них люди, которые защищали Украину от российской агрессии, молодые активисты, которые строят европейское государство, наши депутаты из Киевсовета и Верховной Рады Украины, активисты из "Дела общин" и, безусловно, благотворительный Фонд Порошенко", – рассказала она.

"Когда работает наш конвейер, у нас нет ни должностей, ни титулов. Я хочу передать вам от каждого, кто вложил часть своей души и любви, пожелания крепкого здоровья, добра и мира. Берегите себя, а мы будем делать все, чтобы жизнь в Украине стала достойной для каждого человека", – сказала Марина Порошенко.

"Сегодня мы с госпожой Мариной поехали на Лесной массив к людям, которые больше всего нуждаются не только в помощи, но и просто в человеческой поддержке", – отметил депутат Киевсовета, участник войны против российской агрессии Александр Погребиский.

Он сообщил, что помощь продолжается. "Волонтеры продолжают собирать продуктовые наборы, и после доставки наборов жителям Деснянского района я обязательно вернусь к конвейеру, у нас еще очень много работы", – добавил депутат.

За последние две недели 7000 наборов уже отправили в различные регионы Украины.

В Киеве тысячу наборов получат пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, те, – кто из-за локдауна оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Многие граждане из группы риска вынуждены оставаться дома и не могут приобрести самое необходимое, объясняют инициаторы акции.

Год назад, когда начиналась эпидемия коронавируса, в Киеве активисты доставили нуждающимся 1640 продуктовых наборов.

Всего в прошлом году силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 000 продуктовых наборов получили люди по всей Украине.

С первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 000 штук. А также 10 000 антивирусных очков, более 50 000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко уже доставлены в медучреждения и спасают жизни людей.

Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн гривен.

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