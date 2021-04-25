Порошенко поздравил украинцев с Вербным воскресеньем

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, поздравил верующих с Вербным воскресеньем.

Об этом написал он на своей странице в Facebook.

"Сердечно поздравляю всех, кто празднует Вход Господень в Иерусалим!

В этот день мы святим вербу в память о триумфе Христа и начинаем Страстную неделю, когда сбываются все пророчества, и Страстями Господними прокладывается путь к Спасению.

В этот день надежды желаем друг другу и всем украинцам быть великим, как верба, здоровым, как вода, а богатым – как земля!

Молимся и знаем, что через неделю – Пасха ", – написал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" собрали 5 тысяч продуктовых наборов к Пасхе для людей с уязвимых групп. Присоединились и депутаты Киевского городского совета.