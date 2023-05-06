'Накануне крушения Москва будет чрезвычайно пасмурной': у Зеленского отреагировали на подрыв авто Прилепина

В Офисе президента отреагировали на подрыв автомобиля российского пропагандиста Захара Прилепина, произошедшего 6 мая в Нижнем Новгороде. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что российская агрессия ускоряет темпы и сейчас переходит к уничтожению своих же активистов.

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Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте. "Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом – случайных людей, в конце – своих", – отметил Подоляк.

По его словам, для того чтобы продлить агонию "путинского клана" и сохранить иллюзорный "тотальный контроль", российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя даже "Z и V активистов".

"Накануне крушения Москва будет чрезвычайно пасмурной", – добавил советник главы ОПУ.

Напомним, 6 мая стало известно о подрыве автомобиля, в котором ехали Прилепин и его охранник-водитель в Нижегородской области РФ. От взрыва машину пропагандиста буквально распахало, практически полностью снеся передок.

Водитель погиб на месте, а сам Прилепин получил тяжелые ранения. По некоторым данным, ему оторвало ногу.

В России на этот счет уже устроили настоящую истерику. Так, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила в произошедшем Украину и украинского президента Владимира Зеленского, а "либералка" Ксения Собчак начала рассуждать о недопустимости устранения наемника, который признавался в многочисленных убийствах и военных преступлениях.

В области был объявлен план "Перехват", на дорогах установили блокпосты и начали проверять все автомобили.

Через несколько часов после взрыва в российском МВД заявили о задержании "вероятного подозреваемого в покушении" на пропагандиста Прилепина.

Позже стало известно имя водителя Прилепина, погибшего при взрыве. Им оказался 27-летний луганец Александр Шубин.