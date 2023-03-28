Как выжил и победил 21-летний Хищник: "Стреляю из всех видов пехотного оружия, включая 12,7 мм ДШК. Тактические навыки прокачиваю в игре PUBG, у меня высокий рейтинг в клане NO MERCY"

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Поспілкувались у Києві з Русланом Зубаревим, позивний Хижак, солдатом 22-го батальйону 92-ї бригади, нагородженим за успішний бій відзнакою "Золотий Хрест" та нагородною автоматичною гвинітвкою М4А1 особисто від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Було цікаво зрозуміти, в чому причина таких енергійних усвідомлених дій у бою 16 лютого, як 21-річний Хижак вижив та переміг у своєму першому контактному бою у житті:

Беззупинно та усвідомленно діяв протягом 30 хвилин бою, зберіг високу боєздатність хоча по його окопу та по ньому постійно вівся вогонь з автоматів та кулеметів з відстані 5-6 метрів, а на бруствері біля його голови розірвалось щонайменше 6 ручних гранат, якими росіяни намагались його вразити. Постійно контролював обстановку з флангів та з фронту позиції, піднімав голову над бруствером, не зважаючи на високий ризик. Намагався вести виключно прицільний вогонь, не зважаючи на чисельну перевагу ворога, який подавляв його позицію. Жодного разу не стріляв "по-сомалійські" у напрямку, а завжди намагався бачити куди влучає. Застосував у бою 2 кумулятивні та 1 уламковий постріл гранатомета РПГ-7, гранатомет АТ-4 (усвідомленно залишив у резерві "Матадор" для боротьби з бронетехнікою), підствольний гранатомет ВОГ-25 та понад 30 гранат до нього, 6 ручних гранат, кулемет 7,62 мм та два автомати 5,45 мм. Причому у бою кілька разів стикнувся з клином зброї у двох автоматів та одного пострілу з РПГ-7, але не панікував, а максимально швидко намагався виправити осічки, змінював зброю та продовжував бій. Постійно виходив на зв'язок, повідомляв командиру ситуацію чітку інформацію та запитував обстановку, щоб розуміти ситуацію за даними квадрокоптера. Повідомляв про витрату боєприпасів. Надавав постійні чіткі команди своєму недосвідченому напарнику, якого намагався заспокоювати голосом та манерою звернення. 5 разів під час бою звертався до товаришів "будь-ласка".

Зробив для себе такі висновки:

Хижак - відповідальна та свідома людина в плані виконання бойової роботи. В нього є командири, яким він довіряє, розуміє логіку наказів, намагається якісно виконувати свої завдання. У Хижака гарне виховання, він поважає старших, ставиться до усіх людей з повагою, він зосереджений та зконцентрований при спілкуванні. "До 15 років постійно грав у футбол, у Запоріжжі. В армію пішов на контракт, тому що не хотів втрачати півтора роки життя на строковій службі, краще чомусь реально навчитись". Він усвідомлює, що піхота - це важка постійна циклічна робота, і намагається її робити максимально якісно. "Я намагаюсь багато не їсти, мені б завадила велика вага. Як піхотинець я витримую великі навантаження, мені потрібна витривалість, а не маса. Мені треба переносити на собі пішки значні вантажі на позиції по бездоріжжю, все на собі на одну-дві доби, потім в обмежених умовах по одній-дві доби виконувати завдання, тому я намагаюсь тримати себе постійно у тій формі та тому режимі, в якому я на війні". Призвичаївся фіксувати свої дії на відео та аналізувати їх: "В мене камера Гоу-про 10. Вона пошкоджена уламком, в іншому бою, коли я став до великокаліберного кулемета ДШК, я не почув як над нами завис російський квадрокоптер та зкинув на мене гранату. Один з уламків влучив у камеру, але я її заклеїв, вона добре працює. На фронті почав робити відео для Тік-тока, людям подобається, буду продовжувати. Буду вести канал, можливо, відкрию канал і на Youtube. Мені подобається стріляти, монтувати про це відео, людям подобається на це дивитись". "Мені подобається стріляти, я освоїв все озброєння, яке є у моєму підрозділі. Я був у Одесі під час відпустки після бою, і я добре розважився, ми багато грали у пейнтбол. Жалію, що не робив цього раніше. Пейнтбол - це дуже гарна підготовка до контактного бою, дуже раджу". "Звідки в мене тактичне мислення? Я спілкуюсь з командирами, є вже певний досвід. Тактичне мислення прокачую у грі PUBG, це теж такий шутер на багато гравців. Я у цій грі маю високий рейтинг, граю у клані NO MERCY, тож коли повертають з бойових завдань, і інколи випадає кілька годин - граю в PUBG". "Намагаюсь спілкуватись з людьми, які мені пишуть, мені це подобається. Завдяки допомозі підписників, мій підрозділ придбав два квадрокоптера Мавік-3. Зараз мені пише багато людей, прагну відповідати, для мене честь, що так багато людей проявляють до мене повагу. Я отримую значну допомогу та увагу від волонтерів, це дуже надихає та мотивує працювати і далі до перемоги. У нашій перемозі не сумніваюсь та намагаюсь робити для цього усе що має робити солдат у піхоті".

Канал Хижака: https://t.me/lost_generation_21.