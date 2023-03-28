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Блог | Награжден "Золотым Крестом": как выжил и победил Хищник в известнейшем бою
Как выжил и победил 21-летний Хищник: "Стреляю из всех видов пехотного оружия, включая 12,7 мм ДШК. Тактические навыки прокачиваю в игре PUBG, у меня высокий рейтинг в клане NO MERCY"
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Поспілкувались у Києві з Русланом Зубаревим, позивний Хижак, солдатом 22-го батальйону 92-ї бригади, нагородженим за успішний бій відзнакою "Золотий Хрест" та нагородною автоматичною гвинітвкою М4А1 особисто від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Було цікаво зрозуміти, в чому причина таких енергійних усвідомлених дій у бою 16 лютого, як 21-річний Хижак вижив та переміг у своєму першому контактному бою у житті:
- Беззупинно та усвідомленно діяв протягом 30 хвилин бою, зберіг високу боєздатність хоча по його окопу та по ньому постійно вівся вогонь з автоматів та кулеметів з відстані 5-6 метрів, а на бруствері біля його голови розірвалось щонайменше 6 ручних гранат, якими росіяни намагались його вразити.
- Постійно контролював обстановку з флангів та з фронту позиції, піднімав голову над бруствером, не зважаючи на високий ризик.
- Намагався вести виключно прицільний вогонь, не зважаючи на чисельну перевагу ворога, який подавляв його позицію. Жодного разу не стріляв "по-сомалійські" у напрямку, а завжди намагався бачити куди влучає.
- Застосував у бою 2 кумулятивні та 1 уламковий постріл гранатомета РПГ-7, гранатомет АТ-4 (усвідомленно залишив у резерві "Матадор" для боротьби з бронетехнікою), підствольний гранатомет ВОГ-25 та понад 30 гранат до нього, 6 ручних гранат, кулемет 7,62 мм та два автомати 5,45 мм. Причому у бою кілька разів стикнувся з клином зброї у двох автоматів та одного пострілу з РПГ-7, але не панікував, а максимально швидко намагався виправити осічки, змінював зброю та продовжував бій.
- Постійно виходив на зв'язок, повідомляв командиру ситуацію чітку інформацію та запитував обстановку, щоб розуміти ситуацію за даними квадрокоптера. Повідомляв про витрату боєприпасів.
- Надавав постійні чіткі команди своєму недосвідченому напарнику, якого намагався заспокоювати голосом та манерою звернення. 5 разів під час бою звертався до товаришів "будь-ласка".
Зробив для себе такі висновки:
- Хижак - відповідальна та свідома людина в плані виконання бойової роботи. В нього є командири, яким він довіряє, розуміє логіку наказів, намагається якісно виконувати свої завдання.
- У Хижака гарне виховання, він поважає старших, ставиться до усіх людей з повагою, він зосереджений та зконцентрований при спілкуванні. "До 15 років постійно грав у футбол, у Запоріжжі. В армію пішов на контракт, тому що не хотів втрачати півтора роки життя на строковій службі, краще чомусь реально навчитись".
- Він усвідомлює, що піхота - це важка постійна циклічна робота, і намагається її робити максимально якісно. "Я намагаюсь багато не їсти, мені б завадила велика вага. Як піхотинець я витримую великі навантаження, мені потрібна витривалість, а не маса. Мені треба переносити на собі пішки значні вантажі на позиції по бездоріжжю, все на собі на одну-дві доби, потім в обмежених умовах по одній-дві доби виконувати завдання, тому я намагаюсь тримати себе постійно у тій формі та тому режимі, в якому я на війні".
- Призвичаївся фіксувати свої дії на відео та аналізувати їх: "В мене камера Гоу-про 10. Вона пошкоджена уламком, в іншому бою, коли я став до великокаліберного кулемета ДШК, я не почув як над нами завис російський квадрокоптер та зкинув на мене гранату. Один з уламків влучив у камеру, але я її заклеїв, вона добре працює. На фронті почав робити відео для Тік-тока, людям подобається, буду продовжувати. Буду вести канал, можливо, відкрию канал і на Youtube. Мені подобається стріляти, монтувати про це відео, людям подобається на це дивитись".
- "Мені подобається стріляти, я освоїв все озброєння, яке є у моєму підрозділі. Я був у Одесі під час відпустки після бою, і я добре розважився, ми багато грали у пейнтбол. Жалію, що не робив цього раніше. Пейнтбол - це дуже гарна підготовка до контактного бою, дуже раджу".
- "Звідки в мене тактичне мислення? Я спілкуюсь з командирами, є вже певний досвід. Тактичне мислення прокачую у грі PUBG, це теж такий шутер на багато гравців. Я у цій грі маю високий рейтинг, граю у клані NO MERCY, тож коли повертають з бойових завдань, і інколи випадає кілька годин - граю в PUBG".
- "Намагаюсь спілкуватись з людьми, які мені пишуть, мені це подобається. Завдяки допомозі підписників, мій підрозділ придбав два квадрокоптера Мавік-3. Зараз мені пише багато людей, прагну відповідати, для мене честь, що так багато людей проявляють до мене повагу. Я отримую значну допомогу та увагу від волонтерів, це дуже надихає та мотивує працювати і далі до перемоги. У нашій перемозі не сумніваюсь та намагаюсь робити для цього усе що має робити солдат у піхоті".
Канал Хижака: https://t.me/lost_generation_21.
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