Наглядно объясняют смысл принципа "мир благодаря силе": Зеленский наградил участников Курской операции. Фото и видео

В четверг, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными, участвующими в Курской операции. Он отметил их государственными наградами, а двум воинам-иностранцам вручил паспорта граждан Украины.

Видео дня

Глава государства заявил, что ровно полгода назад началась Курская операция и за это недолгое время вошла в историю. Она предотвратила наступление армии РФ на Сумы и Харьков, превращение территории Украины в буферную зону, вернув войну на территорию РФ.

Кроме того, украинские воины доказали, как многое из сказанного Россией на самом деле является блефом и ложью. Если действовать решительно, сильно, смело и непредсказуемо, как наши военные, то можно добиваться значимых результатов.

"Агрессора и преступника можно и нужно бить у него дома. Оккупанту можно и нужно давать сдачи на его территории. И это не только справедливо, это также эффективно – для защиты жизни в нашей стране и в целом в Европе. Курская операция наглядно объясняет смысл принципа "мир благодаря силе"", – подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил бойцов и командиров, обеспечивающих эффективность операции в Курской области РФ:

80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде,

82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригаде,

95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде,

22-й отдельной механизированной бригаде,

61-й отдельной механизированной Степной бригаде,

36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского,

17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушка,

47-й отдельной механизированной бригаде,

129-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ,

ССО, СБУ и МВД.

По словам Зеленского, очень важно вспоминать и помнить все действующие бригады на этом направлении и на фронте.

Президент подчеркнул, что Курская операция предоставила Украине наибольшее пополнение обменного фонда за одну боевую операцию и оттянула сильные российские подразделения на территорию РФ. В противном случае, по словам Зеленского, эти 60 тыс. оккупантов добавились бы против наших защитников на самых сложных направлениях.

"Горжусь всеми вами. Помним каждого и каждую, кто отдал свои жизни в боях ради Украины и украинского народа", – сказал Зеленский.

Президент отметил орденами "Золотая Звезда" Героя Украины подполковника Александра Бохончика (СБУ) и капитана Павла Язловецкого.

Владимир Зеленский также отметил четырех защитников наградой "Крест боевых заслуг". Ее получили:

Майор Иван Бакрев – командир артиллерийского дивизиона 82-й ОДШБр, который во время наступательных и поисково-ударных действий в августе 2024 года на Курщине предотвращал обстрелы со стороны российской авиации и артиллерии, сохранял жизнь украинских воинов и наносил урон врагу.

Капитан Артем Кулачевич – командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 82-й ОДШБр, обеспечивающий разведку, огневое поражение и поддержку подразделений во время наступления.

– командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 82-й ОДШБр, обеспечивающий разведку, огневое поражение и поддержку подразделений во время наступления. Старший сержант Олег Собуцкий , который на Курщине устроил засаду и сделал невозможным продвижение разведывательных и передовых российских групп. Захватил русскую технику, эвакуировал свою поврежденную и пополнил обменный фонд.

, который на Курщине устроил засаду и сделал невозможным продвижение разведывательных и передовых российских групп. Захватил русскую технику, эвакуировал свою поврежденную и пополнил обменный фонд. Сержант Александр Тарковский. В Курской области руководил действиями передовых штурмовых групп и групп огневой поддержки, проводил аэроразведку с помощью операторов БПЛА.

Также президент отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", а двум иностранцам, борющимся за независимость Украины наравне с украинцами – воинам из Беларуси и России, вручил паспорта граждан Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля президент Владимир Зеленский отметил наградами военнослужащих Государственной специальной службы транспорта. Работа работников ДССТ влияет на оборону страны, пути снабжения, разминирования и охраны важных объектов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!